オリエンタルランド 日本郵船、郵船クルーズの3社とクルーズ事業の業務提携に向けた基本合意書を締結

株式会社オリエンタルランド、日本郵船株式会社、郵船クルーズ株式会社の3社は、オリエンタルランドが日本を拠点として2028年度の就航を目指すクルーズ事業において、業務提携に向けた基本合意書を締結。

下記のコメントを発表しまています。

本基本合意により3社は、オリエンタルランドが展開予定のクルーズ事業に対して、日本郵船グループが行う以下の事項等に関する検討を進めます。

(1)クルーズ事業のコンサルティング

(2)クルーズ船の船舶管理および運航管理

オリエンタルランドと日本郵船グループは、オリエンタルランドグループがテーマパークやホテルの運営を通じて培ってきた非日常の空間づくりの実績や高いホスピタリティと、日本郵船グループが貨物輸送や飛鳥クルーズなどを通じて長年にわたって積み重ねてきた運航実績や高い安全技術を組み合わせることにより、オリエンタルランドが目指す「ファミリーエンターテイメントクルーズ」の実現に向けた取り組みを推進します。

株式会社オリエンタルランドは、日本を拠点とするディズニークルーズを展開することを発表しており、2028年度に就航予定。

ディズニー・エンタプライゼズ・インク(ディズニー社)と、日本を拠点とするクルーズ事業に関するライセンス契約を締結したことを発表しています。

郵船クルーズ株式会社が手掛ける飛鳥クルーズは、日本のお客様のライフスタイルや嗜好に合わせたクルーズを提供。

現在日本籍最大の客船「飛鳥II」で、約100日間の世界一周クルーズやアジア・オセアニア方面の海外ロングクルーズ、日本の夏祭りを巡るクルーズ等多岐にわたる航路を展開しています。

