µ×ËÜ²íÈþ¡¢½é¶¦±é¤ÎÂç¸Ð¤»¤·¤ë¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Îµ×ËÜ²íÈþ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂç¸Ð¤»¤·¤ë¡¢Ç¼Ã«·ò¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØÆÇÌô¤ÈÏ·¾î¡Ù¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢½é¶¦±é¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÂç¸Ð¤»¤·¤ë
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Âç¸Ð¤Ï¡¢¡Öº£Æü½é¤á¤Æµ×ËÜ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤â¤¦´¶·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¤Êý¤À¤Ê¤È¤¤¤Þ¤ªÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£µ×ËÜ¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¤ä¤µ¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡Âç¸Ð¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ×ËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È´¶·ã¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ëµ×ËÜ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤´é¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥¥ê¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¤É¤Ã¤Á¤¬µ×ËÜ¤«¤»¤·¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÇ¼Ã«¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¤Î!?¡×¤ÈÊÖ¤·¾Ð¤¤¤Ë¡£Ç¼Ã«¤¬µ×ËÜ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿Ç¼Ã«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÂç²È¤µ¤ó¤Î·ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¤Ê¡×¤Èº¨¤ßÀá¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ØÆÇÌô¤ÈÏ·¾î¡Ù¤Ï¡¢1941Ç¯¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó3Ç¯È¾¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿·æºî¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£°Â³Ú»à¤ä¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉ÷»É¤â´Þ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸½Âå¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤ò»Ï¤áÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¹¤ë¶Ó¿¥°ìÀ¶¤¬±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢3·î27Æü¡Á4·î4Æü¤ËÆüËÜ¶¶»°±Û·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁÚÅÄ¼Óè½½í¡¢²¬ËÜÍªµª¡¢½ÂÃ«Å·¾Ð¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÂç¸Ð¤»¤·¤ë
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Âç¸Ð¤Ï¡¢¡Öº£Æü½é¤á¤Æµ×ËÜ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤â¤¦´¶·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¤Êý¤À¤Ê¤È¤¤¤Þ¤ªÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£µ×ËÜ¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¤ä¤µ¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡¡ØÆÇÌô¤ÈÏ·¾î¡Ù¤Ï¡¢1941Ç¯¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó3Ç¯È¾¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿·æºî¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£°Â³Ú»à¤ä¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉ÷»É¤â´Þ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸½Âå¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤ò»Ï¤áÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¹¤ë¶Ó¿¥°ìÀ¶¤¬±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢3·î27Æü¡Á4·î4Æü¤ËÆüËÜ¶¶»°±Û·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁÚÅÄ¼Óè½½í¡¢²¬ËÜÍªµª¡¢½ÂÃ«Å·¾Ð¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£