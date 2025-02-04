»³ºêÎçÆà¡¢´§¥é¥¸¥ª¡õ¥Æ¥ì¥ÓÀ¸ÊüÁ÷¤òµÞ¤¤ç·çÀÊ¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ÀâÌÀ¡Ö¤´Íý²ò¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ºêÎçÆà¡Ê27¡Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬4Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢»³ºê¤¬ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎX¤Ç¤Ï¡ÖTFM¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£
¡¡¡ÖGacharic Spin¡×¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¤¬Âå±é¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢X¤Ç¡Ö¶ÛµÞÂå±é¡¡¤ì¤Ê¤Á´èÄ¥¤ê¤¹¤®¡ª¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¡ËÜÅö¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖTOKYO MX¡ØËÙ½á Live Junction¡Ù½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸á¸å6»þ¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤â·çÀÊ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£