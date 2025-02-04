»àµî2ÆüÁ°¤Ë¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÅÏÃ¡¡¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿»ûÈøæâ¡Ö¤ªÂð¤Ø¤ª¼ÙËâ¤·¡È¤Þ¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î»ûÈøæâ¡Ê77¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯77¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯12·î¤Ëç¯æù¡Ê¤Ü¤¦¤³¤¦¡Ë¤¬¤ó¤Ç»àµî¡£¡ÖÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£½é¤á¤Æ¡È°ì½ï¤ËÃÂÀ¸Æü¤ÎÈÓ²ñ¤ä¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×¤È»ûÈø¤¬Í¶¤¤¡¢5·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ë2ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾®ÁÒ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡£
¡¡¡Ö¤ªÂð¤Ø¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¸ý¤ÏÍø¤±¤Æ¤¿¤·¡£¤½¤ì¤ÇÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¤Þ¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ºÇ´ü¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÅ¨¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¡£¼ä¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£