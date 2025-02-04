Ž¢ÆÃ¼ìº¾µ½ÁÜººŽ£¤Ç¡ÈÆÃ¼ìº¾µ½¡É¡¡60Âå½÷À¤¬3²¯±ßÈï³²¡¡ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¡¡
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î60ºÐÂå¤Î½÷À¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤¤¡¢¸½¶â3²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÈï³²¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Æâºß½»¤Î60ºÐÂå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯9·î17Æü¡¢½÷À¤Î¼«Âð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤éÌÂÏÇ¥áー¥ë¤¬ÂçÎÌÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÈÍÑÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«Æ°²»À¼¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸©³°¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄÌÄ¢¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»æÊ¾¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢10·î4Æü¤«¤é12·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç32²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ3²¯±ß¤ò¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÈï³²³Û¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿1²¯1350Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤é1¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢²ÈÂ²¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£