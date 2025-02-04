½÷À³èÌö¤ÎÊÉ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡© ÄÔÀ¶¿ÍÉûÂç¿Ã¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿ÍÍÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÅÓÃæÃÊ³¬¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢½÷À³èÌö¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼ÁØ¤Ë¤â¤Ã¤È½÷À¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Âè2¼¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¡¢¤³¤É¤âÀ¯ºö¡¦¾¯»Ò²½ÂÐºö¡¦¼ã¼Ô³èÌö¡¦ÃË½÷¶¦Æ±»²²èÅù¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉûÂç¿Ã¤ÎÄÔÀ¶¿Í½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¡¢¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÄÔÀ¶¿Í¡¡Æâ³ÕÉÜ¡¦¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ ÉûÂç¿Ã
1979Ç¯9·î7ÆüÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢45ºÐ¡£4ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ê¥À¤Ç¡¢25ºÐ¤«¤é32ºÐ¤Þ¤Ç¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤¹¡£µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡¢ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡½¤Î»¡£ÊÆÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê(CSIS)¸¦µæ°÷¡£TOKYO¼«Ì±ÅÞÀ¯·Ð½Î£·´üÀ¸¡£
ÄÔÀ¶¿Í¡¡Æâ³ÕÉÜ¡¦¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ ÉûÂç¿Ã
1979Ç¯9·î7ÆüÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢45ºÐ¡£4ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ê¥À¤Ç¡¢25ºÐ¤«¤é32ºÐ¤Þ¤Ç¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤¹¡£µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡¢ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡½¤Î»¡£ÊÆÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê(CSIS)¸¦µæ°÷¡£TOKYO¼«Ì±ÅÞÀ¯·Ð½Î£·´üÀ¸¡£
¢¨ÄÔ¤ÎÉ½µ¤Ï°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡£
¡ä¡äÄÔÀ¶¿Í¸ø¼°HP
¡½ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ø¤Î½÷À¤ÎÅÐÍÑÎ¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤·ÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤Ø¤Î»Üºö¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ç¤Ï¤â¤¦»ÍÈ¾À¤µª¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤ÎÉ¬Í×À¤â°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ÃËÀ¤Î¿¿¤ÎÍý²ò¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö£³¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§1¤Ä¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¸«¤¨¤ë²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¯¼£¤ÎÊ¬Ìî¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃË½÷³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤¬¼õÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬½¢¤¯¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ë¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÃËÀ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ëËÜ¤äÌ¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¤È¡£
¡½¼Ò²ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀÊÌ¤Î¿Í¤¬½¢¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÃË½÷¤Î³Ö¤Æ¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤â¿§¡¹¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½½÷À¤ÎÅÐÍÑ¤È¤¤¤¦¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃËÀÂ¦¤¬ÅÐÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î°Õ¼±²þ³×¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§ÊýË¡¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢½÷À¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
50Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ã¤ÆÈôÌöÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤¬Êø¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤ÉôÊ¬¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¡¢³Æ³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÃËÀ¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½³Æ´ë¶È¤Ç¤â¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÄ´ºº¤ÎÊýË¡¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃËÀÂ¦¤â¡¢¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤ò½÷ÀÏÈ¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÈï³²¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§8³ä¡¢9³äÃËÀ¤Î¤È¤³¤í¤¬5³ä½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤¤Ê§¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÈï³²¼ÔÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤³¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤âÊ¿¹ÔÀþ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤â·è¤·¤Æ°ìÊý¤Î¸ª¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬Æ¯¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¿¤Á¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½À¯¼£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§À¯¼£²È¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÃËÀÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¸½¿¦¤ÎµÄ°÷¤Ë¤â¡¢Íý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ¯¤¤«¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÐÊý¤¬²¿¤«µ¤¤Þ¤º¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½÷ÀµÄ°÷¤âÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½»ä¤â´ë¶È¤Ç¡¢¼¹¹ÔÌò°÷°Ê¾å¤Ç½÷À°ì¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¼èÄùÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ÛÊª¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§°Õ¿Þ¤»¤ºÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¹È°ìÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡£ºÙÀî¤µ¤ó¤â¶ìÏ«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡½¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
ÄÔÉûÂç¿Ã¡§ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÊýË¡¤Î£³¤ÄÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶µ°é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
·ò¹¯¼÷Ì¿¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤¤¤¯¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¬¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÃ»¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ë½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤À¤«¤é¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î»ö¾ð¤¬¸¶°ø¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÊ§¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÃË½÷¤ÎÌäÂê¤â¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Î¤½¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î´ÑÅÀ¡¢¿Æ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷¤ËÊ¿Åù¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î»Å»ö¡¢¶µ°é¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢ÄÔÉûÂç¿Ã¤Î¹Í¤¨¤ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¦¤³¤É¤âÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸/À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºÙÀî¼îÀ¸
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºÙÀî¼îÀ¸
À»¿´½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¢¿Í´Ö²Ê³Ø½¤»Î¡Ê¶µ°é¸¦µæÎÎ°è¡Ë¡£20Âå¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¡¢¶µ°é¡¢ÃÏÊý¼«¼£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£°ìÃË¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊÀî¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³ØÍý»ö¡¢»°°æ½»Í§·úÀß¡Ê³ô¡Ë¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜÃË½÷¶¦Æ±»²²è²ñµÄµÄ°÷¡¢¿·¤·¤¤ÃÏÊý·ÐºÑ¡¦À¸³è´Ä¶ÁÏÀ¸Í¼±¼Ô²ñµÄ°Ñ°÷¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ´Ä¶À°È÷µ¡¹½É¾µÄ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£Podcast¡ÖºÙÀî¼îÀ¸¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼î¼êÈ¢¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£
(ºÙÀî¼îÀ¸)