µ¡Ä¹£²¿Í°û¼ò¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢ÀÖºäÍ´Æó²ñÄ¹¤ò°ÂÁ´Åý³ç´ÉÍý¼Ô¤«¤é²òÇ¤¡Ä´Ø·¸Ìò°÷¤Î½èÊ¬È¯É½
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Îµ¡Ä¹£²¿Í¡Ê²ò¸Û½èÊ¬¡Ë¤¬¹ë½£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÇÆâµ¬¤ÎÌó£³ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë°û¼ò¤ò±£¤·¡¢ÍâÆü¤Î¹ñºÝÀþ¤Ë¾èÌ³¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æü¹Ò¤Ï£´Æü¡¢´Ø·¸Ìò°÷¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖºäÍ´Æó²ñÄ¹¤ò°ÂÁ´Åý³ç´ÉÍý¼Ô¤«¤é²òÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë°ÂÁ´¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¤Ë½¢¤¯ÃæÀîÍ³µ¯É×¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡ÊÄ´Ã£ËÜÉôÄ¹¡Ë¤ò½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡½èÊ¬¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦ÀÖºäÍ´Æó¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡á¸ºÊð£³£°¡ó¡Ê£²¤«·î¡Ë¡¢°ÂÁ´Åý³ç´ÉÍý¼Ô¤Î²òÇ¤
¡¡¢¦Ä»¼è»°ÄÅ»Ò¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡á¸ºÊð£³£°¡ó¡Ê£²¤«·î¡Ë
¡¡¢¦ºØÆ£Í´Æó¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡á¸ºÊð£²£°¡ó¡Ê£±¤«·î¡Ë
¡¡¢¦Î©²Ö½¡ÏÂ¡¦¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê°ÂÁ´¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¡Ë¡á¼¹¹ÔÌò°÷¤Ø¤Î¹ßÇ¤
¡¡¢¦ÆîÀµ¼ù¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê±¿¹ÒËÜÉôÄ¹¡Ë¡á¼¹¹ÔÌò°÷¤Î²òÇ¤
¡¡¢¦²¼¸ýÂóÌé¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óËÜÉôÄ¹¡Ë¡á¸ºÊð£³£°¡ó¡Ê£³¤«·î¡Ë
¡¡¢¦ÌîÅÄÌ÷¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡ÊÁíÌ³ËÜÉôÄ¹¡Ë¡á¸ºÊð£±£°¡ó¡Ê£±¤«·î¡Ë
¡¡¢¦ËÙÈøÍµ»Ò¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê¶õ¹ÁËÜÉôÄ¹¡Ë¡áÆ±