ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢¡ÈÈëÂ¢¤ÎºÊ¡É¤È·ëº§35Ç¯¡£ºÊ¤ÎÅØÎÏ¤ÇÉ×ÉØ±ßËþ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É×¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤ÈºÊ¤ÎÃÓÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ûÈøæâ¡¢¡Ø¥ë¥Ó¡¼¤Î»Ø´Ä¡Ù¤«¤é44Ç¯¡£¡È±é·à³¦¤Î½ÅÄÃ¡É¤À¤Ã¤¿Éã¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù50Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÇßÂô¤¬ÈëÂ¢¤ÎºÊ¡¦ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£
7ºÐ²¼¤ÎÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿¢ÊªÎÅË¡»Î¤Ç¡¢¿¢ÊªÎÅË¡¤ä¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¤ò¶µ¤¨¤ë³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤À¡£
É×ÉØ¤Ïº£Ç¯·ëº§35Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¿§¡¹¤È¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö°¤µ¤ò¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ëÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤Ìõ¤¹¤ëÇßÂô¤Ï¡©
ºòÇ¯¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼¡½÷¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÉ×ÉØ2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇßÂô¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É×¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¿´Íý³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ»Ò¤µ¤ó¡£
ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤ÇÉ×ÉØ¤Ï±ßËþ¡£¤½¤ÎÈë·í¤Ï¡ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¡É¤À¤È¤«¡£
»³¤ä¼«Á³¤¬¹¥¤¤ÊÌÀ»Ò¤µ¤ó¡£É×ÉØ¤Ç²°µ×Åç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»³¤¬·ù¤¤¤È¤¤¤¦ÇßÂô¡£¹õÌøÅ°»Ò¤¬²¼¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡©
º£²ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤ºÊ¡¦ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ç¡¢80ºÐ¤Þ¤Ç½÷·Á¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÇßÂôÉ×ºÊ¤ÎÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ËÃíÌÜ¤À¡£