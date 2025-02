1997年から2024年の間に実施された数十件の解剖の結果から、脳組織中のマイクロプラスチックとナノプラスチックが増加傾向にあることが判明しました。Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains | Nature Medicinehttps://www.nature.com/articles/s41591-024-03453-1

Levels of microplastics in human brains may be rapidly rising, study suggests | Plastics | The Guardianhttps://www.theguardian.com/environment/2025/feb/03/levels-of-microplastics-in-human-brains-may-be-rapidly-rising-study-suggests直径5mm以下のプラスチックごみ「マイクロプラスチック」は食品などに含まれており、人の血液や腸、精巣などに入り込んでしまうことがわかっています。プラスチック粒子の濃度によっては腸が損傷を受ける可能性が示されており、複数の研究者がマイクロプラスチックが人体に与える影響を調べています。ついにマイクロプラスチックの危険性が明らかに、ヒトの腸に深刻な障害をもたらす炎症が発生するとの実験結果 - GIGAZINEニューメキシコ健康科学大学のアレクサンダー・ニハート氏らは、ニューメキシコ州で2016年に死亡した28人と2024年に死亡した24人の脳、肝臓、腎臓の組織を分析し、マイクロプラスチックの濃度を調査しました。その結果、脳組織に含まれるマイクロプラスチックの濃度は肝臓や腎臓で見られるマイクロプラスチックの濃度の7〜30倍と、かなり高いことが明らかになったそうです。加えて、2024年の脳と肝臓のサンプルは2016年のものと比べてマイクロプラスチックの濃度が50%ほど高かったことも判明しました。年代によって濃度に違いがあることが明らかになったため、ニハート氏らはアメリカ東海岸で1997年から2013年の間に死亡した人々の脳組織サンプルで分析を拡張。その結果、1997年から2024年までという長期間にわたり脳のマイクロプラスチック汚染は増加傾向にあることを突き止めたそうです。最も多く検出されたプラスチックはポリエチレンで、ビニール袋や飲食物の包装に使用されています。これは平均してプラスチック全体の75%を占めていました。脳内の粒子はほとんどがナノスケールのプラスチックの破片や薄片でした。また、各臓器内のプラスチック濃度は死亡時の年齢、死因、性別、民族に影響されませんでした。ニハート氏らはまた、認知症の人の脳のサンプルではマイクロプラスチックの濃度が約6倍高いことも発見しましたが、認知症が脳に与えるダメージが濃度を高めている可能性もあるため、因果関係はないとしています。ニハート氏らは「これらの結果は、ヒトの組織、特に脳におけるプラスチックの暴露経路や潜在的な健康への影響について、より深く理解する必要性を浮き彫りにしました」と述べました。研究には参加していないエクセター大学のタマラ・ギャロウェイ教授は、「過去8年間で脳のマイクロプラスチック濃度が50%増加したことは、プラスチックの生産と使用の増加を反映しており、重要なことです。マイクロプラスチックによる環境汚染を減少させれば、人体への暴露レベルも減少することが示唆され、暴露を減少させる技術革新に注力する強い動機付けになります」と語りました。ニハート氏らは、サンプル数が少ないため、大規模なデータとより詳細な分析で調査を実施することが重要だと訴えています。研究に参加したマシュー・キャンペン教授は、「マイクロプラスチックやナノプラスチックの環境中での存在感が指数関数的に高まっていることを考えると、今回のデータは、プラスチックが神経障害やその他の人体への健康に関与しているかどうかを理解するためのより大きな努力を迫るものです」と述べました。