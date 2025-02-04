½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¥¿¥¤¤ÎÂç³Ø¤«¤éÌ¾ÍÀ³Ø°Ì¼øÍ¿¤Ø¡¡µûÎà¤ä·Ü¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤Ë¹×¸¥¡Ä¥¿¥¤¤Î³Ø°Ì¼øÍ¿¤Ï12²óÌÜ
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢2·î²¼½Ü¤Ë¥¿¥¤¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¿¥¤¤ÎÂç³Ø¤«¤éÌ¾ÍÀ³Ø°Ì¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢µûÎà¤ä·Ü¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥ì¥¹¥ï¥óÂç³Ø¤«¤éÃÜ»º³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ³Ø°Ì¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥·¥ê¥ó¥È¥ó²¦½÷¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¤È·Ü¤Î´Ø·¸¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ü¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ê¥ì¥¹¥ï¥óÂç³Ø¤Ï¥¿¥¤Í£°ì¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï2018Ç¯¤Ë¤âË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¤ÎÂç³Ø¤«¤éÌ¾ÍÀ³Ø°Ì¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï12²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï»äÅª¤ÊÎ¹¹Ô¤Ç¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï2·î26Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÌ±´Öµ¡¤Ç¥¿¥¤¤ËÆþ¤ê¡¢27Æü¤ËÌ¾ÍÀ³Ø°Ì¤Î¼øÍ¿¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢28Æü¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£