¡Ú¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Û¡¡Çö¸ý¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ÎÈë·í¡×¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë½Ñ¤ò¸ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤È¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖSBI¥é¥Ã¥× ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡õ±¿ÍÑÊó¹ð²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Û¡¡Çö¸ý¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ÎÈë·í¡×¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë½Ñ¤ò¸ì¤ë
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤¬¤é¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£
ÂÐ¤¹¤ë¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤âÈùÌ¯¡£¤Ç¤âÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤À¤Í¡£¡ÖÅê»ñ²È¡¦¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡£¡É¤È¡¢¼«²è¼«»¿¡£
Â³¤±¤Æ¼«¿È¤ÎÅê»ñÂÎ¸³¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡È¤â¤¦¡¢ËÍ¤Ç¤âÀè¹Ô¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡É¤È¡¢¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÅê»ñÎò¤ò¡È15Ç¯¤Û¤É¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÅö»þ¤Ï¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡ÊTBS¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ë¤ÇÇö¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥é¤òÁ´³ÛÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¹ðÇò¡£µ¼Ô¤«¤é¡ÖÅê»ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¸¶»ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¼Ô¤Ë¡Ö¥×¥í¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÈÆÃÃÊ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¡È¥×¥í¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²±Â¬¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤À¤±¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡É¤È¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶Ë°Õ¡×¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ê¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ë¡Ë15Ç¯¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤âÄûÀµÊüÁ÷¤¬Ìµ¤¤¡£È¯¸À¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¡É¤È¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÇö¸ýÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¡×¤È¤âÙèÙé¤µ¤ì¤ë¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È·è¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡ª°ÂÁ´¤ÊÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«Ãý¤é¤Ê¤¤¡ª»ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡É¤È¡¢¼«µÔ¤·¤Ä¤Ä¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ö¤ò¸À¤¦¡£¡ÊÇö¸ý¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ë¸µµ¤¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£¡É¤È¡¢Ç®ÊÛ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û