¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù³ÍÏÈ²áµîºÇÄã¡¡25Ç¯¡¢76¡ó¸º¤Î1.9Ëü¥È¥ó
¡¡¿å»ºÄ£¤Ï4Æü¡¢2025Ç¯µù´ü¡Ê4·î¡Á26Ç¯3·î¡Ë¤Î¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù³ÍÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯Èæ76¡ó¸º¤Î1Ëü9200¥È¥ó¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£µù³ÍÏÈ¤òÀß¤±¤¿1998Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÄã¤È¤Ê¤ë¡£»ñ¸»ÎÌ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Á¼ÃÖ¡£¶áÇ¯¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÉÔµù¤«¤é¤Î²óÉü¤ÏÅöÌÌ¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µù¶È¼Ô¤é¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Çµù³ÍÏÈ°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£23Ç¯¤ÎÇ¯´Öµù³ÍÎÌ¤ÏÌó1Ëü9600¥È¥ó¤Ç¡¢¹ñÆâÎ®ÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£·î13Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¿å»ºÀ¯ºö¿³µÄ²ñ¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡°Æ¤Ç¤Ïµù³ÍÏÈ¤Î¤¦¤Á6700¥È¥ó¤ÏÏÈ¤ÎÄ¶²á¤ËÈ÷¤¨¤¿Î±ÊÝÊ¬¤È¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤ÏÄ¾¶á¤Îµù³Í¼ÂÀÓ¤ò´ð¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¡£22¡Á24Ç¯µù´ü¤ÎÇ¯´Öµù³ÍÏÈ¤Ï7Ëü9200¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£