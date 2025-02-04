¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖIII¡×¤è¤ê»þºê¶¸»°¤¬À¸Â¾ì¥Ð¥Ëー»Ñ¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡Ú»þºê ¶¸»° À¸Â¥Ð¥ËーVer.¡Û
7·î È¯Á÷Í½Äê
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡§2·î4Æü
²Á³Ê¡§30,800±ß
7·î È¯Á÷Í½Äê
7·î È¯Á÷Í½Äê
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡§2·î4Æü
²Á³Ê¡§30,800±ß
¡¡¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö»þºê ¶¸»° À¸Â¥Ð¥ËーVer.¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2·î4Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï7·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï30,800±ß¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖIII¡×¤è¤ê¡¢Âè»°¤ÎÀºÎî¡¦»þºê¶¸»°¤¬À¸Â¥Ð¥Ëー»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£1/4¥¹¥±ー¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡À¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤ÇºÝÎ©¤ÄÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤â¸«½ê¡£Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»þºê ¶¸»° À¸Â¥Ð¥ËーVer.¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
7·î È¯Á÷Í½Äê
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡§2·î4Æü
²Á³Ê¡§30,800±ß
»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡¦1/4¥¹¥±ー¥ë
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó290mm
(C)2019 µÌ¸ø»Ê¡¦¤Ä¤Ê¤³¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖIII¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ