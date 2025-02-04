安田倉が上げ幅を拡大、２５年３月期業績予想を上方修正 安田倉が上げ幅を拡大、２５年３月期業績予想を上方修正

安田倉庫<9324.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を７２０億円から７４０億円（前期比９．８％増）へ、営業利益を２８億円から３３億円（同２４．９％増）へ、純利益を２５億５０００万円から２７億５０００万円（同１９．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



新設した物流施設の早期稼働や既存施設の収益力の向上に加えて、キッティング業務並びにグループ運送会社の好調による作業料・陸運料の増加が業績を押し上げる。また、利益向上やコスト構造改革の取り組み推進に伴う各種営業原価・営業費用の圧縮及び業務合理化の進展なども寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２４年４～１２月）決算は、売上高５５２億１３００万円（前年同期比９．９％増）、営業利益２５億６７００万円（同２４．２％増）、純利益２０億５８００万円（同２０．７％増）だった。



同時に、２８年３月期に売上高８２０億円、営業利益４５億円を目指す中期経営計画を発表。物流事業・不動産事業の収益力強化とサステナビリティ経営の推進、政策保有株式縮減や株主還元強化などの資本政策により企業価値向上を目指すとした。



出所：MINKABU PRESS

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