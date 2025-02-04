ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¡©ÃËÀ¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÜ²»¡×¤È¤Ï
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÏËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÜ²»¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥Æ¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¥â¥Æ¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¤¤Ã¤ÈÃËÀ¤¬¡Ö¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤Ê¤éÈà»á¤¬¤¤¤Æ¤âÅöÁ³¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¶¤ÏÁ´Á³¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤È¤ÏÂª¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡×
ÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë«¤á¸ÀÍÕ¤òËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÍÆ»Ñ¤¬¥¿¥¤¥×¡×¡Ö½÷À¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥â¥Æ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ÏºÇ½é¤«¤éËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤È¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¸ÌÀ¡£
¡ÖÃ±¤Ë¸«¤¿ÌÜ°õ¾Ý¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÂª¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡áËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤Î°ì¸À¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¤ÏÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤Ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼Îø°¦ÌÜÅª¡© ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¡×¤Î¿´Íý