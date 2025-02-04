²½³ØËÉ¸îÉþÃå¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤é¤¬µß½õ³èÆ°¤ä½üÀ÷ºî¶È¤Î·±Îý¡ÄÅìµþÅÔ¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¤¿¤ÈÁÛÄê¡¡Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è
ÅìµþÅÔ¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ4Æü¡¢ÈòÆñ¤äµß½õ¤Î·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¡¢ÅÔÆâ¾å¶õ¤òÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦J¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½»Ì±¤ÏÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¤ÎÃÏ²¼Å´¸Í±Û±Ø¤Î¹½Æâ¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ê¤¬¤ïÃæ±û¸ø±à¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¡¢²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¡¢²½³ØËÉ¸îÉþ¤òÃå¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤é¤¬µß½õ³èÆ°¤ä½üÀ÷ºî¶È¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
J¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¶ÛµÞ°ì»þÈòÆñ»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¹½Æâ¤Î¤Û¤«³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤Ê¤É´è¾æ¤Ê·úÊª¤äÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸½ºß¡¢4474»ÜÀß¤¬ÅÔ¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£