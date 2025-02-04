¡ÖMelty Love¡×¤«¤é27Ç¯à¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï»ÍÅ·²¦á¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤éåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHAZNA¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢IZAM¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡IZAM¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¥ß¤Ã¡£SHAZNA µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º2·î15Æü¡ÒÅÚÍË¡ÓÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¯¥é¥ÖeX¤Ë¡¢¤ª¤¤¤Ç!²Ú¤ä¤«¤Ê±ã¤òÌ¥¤»¤Æ¥¢¥²¥ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£º£·î15Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHAZNA 30th Anniversary Clubhouse Tour 2025'¡ØLovers' Feast¡ÁÆ±Áë²ñ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡Ä¡Ù¡×¤Ø¤ÎÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀÎ¤ÎIZAM¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¿Í¤¬µï¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éÃË¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤éåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢ÀÎ¤âº£¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SHAZNA¤Ï1993Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£Æ±»þ´ü¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿MALICE MIZER¡¢FANATIC¡þCRISIS¡¢La'cryma Christi¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£97Ç¯¤Ë¡ÖMelty Love¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦°ìÉ÷Æ²¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ö¤¹¤ß¤ì September Love¡×¤¬65ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£09Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡£