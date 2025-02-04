ÂçËö·ú¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬3.6ÇÜÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤â3.1ÇÜÁý±×
¡¡ÂçËö·úÀß <1814> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î4Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.6ÇÜ¤Î19.8²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î25.8²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï76.9¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î64.6¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ43.7¡ó¸º¤Î5.9²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.1ÇÜ¤Î8.4²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.2¡ó¢ª3.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ43.7¡ó¸º¤Î5.9²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.1ÇÜ¤Î8.4²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.2¡ó¢ª3.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹