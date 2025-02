ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、浮き沈みするガラス玉が 部屋の温度を教えてくれる、ディズニーデザイン「ガラスフロート温度計」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ガラスフロート温度計」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:6,490円(税込)

サイズ:幅約13、奥行約5、高さ約11cm

製品重量:約266g

主材:ホウケイ酸ガラス、パラフィンオイル、天然木

差し込み式セットアップ-測定可能範囲:18℃-26℃、ガラス球体:5個

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※収れん火災防止のため、直射日光が当たる場所には置かないでください

飾っておくだけでもおしゃれな「くまのプーさん」の温度計。

ガラス面には「くまのプーさん」と「ティガー」が風船を手に飛び、そんな「くまのプーさん」たちを見上げている「ピグレット」のかわいいアートがデザインされています。

木目の台座に、雲のようなもこもこのフォルムもとってもおしゃれ!

アートは線画タッチでシンプルに表現されているのもポイントです。

温度計の見方は簡単◎

ガラス玉の高さによって室温の目安をお知らせしてくれます。

まわりの温度によってガラス玉の位置が上下し、ガラス玉下のプレートの数字で室温目安がわかります。

ガラス玉の色もカラフルで可愛い!

浮き沈みするガラス玉が 部屋の温度を教えてくれる、ディズニーデザイン「ガラスフロート温度計」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

