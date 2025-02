動画配信サービス「Netflix」で2025年配信予定の韓国作品のラインナップが発表された。本記事では、IU&パク・ボゴム、チェ・ウシク&パク・ボヨン、キム・ウビン&スジら人気俳優そろい踏みのNetflixシリーズ(ドラマ)作品を紹介する。■『星がウワサするから』(独占配信中)宇宙飛行士と宇宙旅行者が宇宙ステーションで出会い恋に落ちるSFロマンチックコメディ。産婦人科医として成功しているコン・リョンは、人生を変えるため宇宙への旅に参加。しかし、彼の旅は宇宙飛行士イブ・キムと出会ったことで予期せぬ方向へ。宇宙という厳しい環境の中で2人の間に愛が芽生える。イ・ミンホ、コン・ヒョジン、オ・ジョンセ、ハン・ジウン、ほか出演。

■『トラウマコード』(独占配信中)現役医師が執筆した人気ウェブ小説を原作とする本作は、患者を救えば救うほど赤字が増える大学病院の厄介部署〈重症外傷チーム〉に、戦場の医療に従事した経験を持つ天才外科医ペク・ガンヒョクが赴任し、無名のチームを型破りな救命チームに育て上げていく痛快医療シリーズ。チュ・ジフン、チュ・ヨンウ、ハヨン、ユン・ギョンホ、チョン・ジェグァン、ほか出演。■ チェ・ウシク × パク・ボヨン『恋するムービー』(2月14日独占配信)『その年、私たちは』『殺人者のパラドックス』で注目を集めるチェ・ウシクと、『今日もあなたに太陽を 〜精神科ナースのダイアリー〜』のパク・ボヨンの共演による、バレンタインにぴったりの青春ロマンス。チェ・ウシクが演じるコ・ギョムは、大好きな“映画(ムービー)”と同じ響きの名前を持つキム・ムビ(演:パク・ボヨン)に心を奪われるも結ばれる前に離れ離れに。そんな2人が、映画業界で再会を果たし、恋の行方を描く。解禁となった本編映像では、雪の降る中、「秘密を教えたら、僕を好きになる?離れない?」と問いかけるコ・ギョムにムビがキスで応えるロマンチックなシーンも。■『ジャガイモ研究所』(3月1日独占配信)ジャガイモ研究に人生を捧げるミギョンの運命が、冷たい現実主義者のベクホとの出会いによって一変。トルネードポテトのようにめぐりめぐる怒涛の癒やし系ラブコメディ。イ・ソンビン、カン・テオ、イ・ハクジュが出演。■ IU × パク・ボゴム『おつかれさま』(3月7日より毎週独占配信)韓国で“国民の妹”と称される歌手であり、俳優としても活躍するIUと、“国民の彼氏”と呼ばれるパク・ボゴムがW主演を務める心温まる物語。逆境にめげずに生きる聡明な少女オ・エスンと、一途で誠実な少年ヤン・グァンシクの人生を、済州島の美しい四季とともに描く。■『Resident Playbook(英題)』(4月独占配信)人気シリーズ『賢い医師生活』のスピンオフ作品。舞台をユルジェ本院から分院の鍾路ユルジェ病院に移し、産婦人科で医療を学ぶ研修医たちのユーモラスで、ハートフルな日常を描くヒューマン医療ドラマ。出演は、コ・ユンジョン、シン・シア、カン・ユソク、ハン・イェジ、チョン・ジュンウォン。■『Heavenly Ever After(英題)』(4月独占配信)80歳で天国へ旅立ったヘスクは、若返った姿の夫ナクジュンと再会。生きていた頃よりもはるかに大きな愛を見つけていく2人の姿を描く。出演は、キム・ヘジャ、ソン・ソック、ハン・ジミン。■ ソ・ジソブ『広場』(4〜6月独占配信)『ある会社員』以来11年ぶりのノワールアクション作品に、ソ・ジソブが挑む。弟の死をきっかけに、一度は去った犯罪組織の世界へ舞い戻る男ギジュンを熱演。公開された映像では、武器を手にした複数の敵を淡々と冷酷になぎ倒していくハードボイルドなアクションシーンが見られる。■『Tastefully Yours(英題)』(4〜6月独占配信)食品会社を継ぐために小さな食堂を買収する“レシピハンター”になった財閥の御曹司ハン・ボムウは、韓国の小さな都市チョンジュでテーブル1つのレストランを営む頑固なシェフのモ・ヨンジュに出会う。キッチンをはさんで火花を散らす2人の出会いは、やがてきらめくロマンスへと発展していく。カン・ハヌル、コ・ミンシ、キム・シンロク、ユ・スビンらが出演。■『悪縁(アギョン)』(4〜6月独占配信)不可解な事故の目撃者、トラウマに苦しむ医師、巨額の負債を抱える者、不当な解雇を受け危険な仕事に就く男、成功させていた伝統医学がある悲劇をきっかけに地に落とされる人物、波乱を呼ぶ出来事を引き起こす女…抜けたくても抜け出せない悪縁で絡み合った6人の男女を描く緊迫の犯罪サスペンス。出演は、パク・ヘス、シン・ミナ、イ・ヒジュン、キム・ソンギュン、イ・グァンス、コン・スンヨン。■『弱いヒーロー Class 2』(4〜6月独占配信)前の学校で友人を守るために暴力に対抗するも守りきれなかったヨン・シウンは、もう二度と友人を失うまいと決意し、より激しい暴力に立ち向かっていく。新人監督とキャストが世に送り出し、評論家やファンから賞賛を得た『弱いヒーロー Class 1』に続く「Class 2」は新たなメンバーを迎え、輝かしい成長物語を描く。パク・ジフン、リョウン、チェ・ミニョン、ユ・スビン、ペ・ナラ、イ・ミンジェ、イ・ジュニョンらが出演。■『呑金/タングム』(4〜6月独占配信)舞台は李氏朝鮮時代。有力な商人の息子ホンランが行方不明となり、義理の姉ジェイは必死に弟を探す。12年が過ぎたある日、幼少期の記憶を失ったホンランがジェイの前に突如姿を現す。秘密を抱えるホンランとジェイの引き裂くことのできない絆を描く時代劇純愛ミステリー。出演は、イ・ジェウク、チョ・ボア、チョン・ガラム、オム・ジウォン、パク・ビョンウン、キム・ジェウクら。■『イカゲーム』シーズン3(ファイナル)(6月27日独占配信)Netflix史上最多視聴記録(2億6000万ビュー)を誇る大ヒットシリーズの最終章。イ・ジョンジェ、イ・ビョンホン、チョ・ユリ、イム・シワン、パク・ソンフンなどのキャストが続投。生死を懸けたゲームが続く中、主人公ソン・ギフン(演:イ・ジョンジェ)はどんな選択をするのか?そして、フロントマン(演:イ・ビョンホン)の次なる一手が動き出す。■『エマ』(7〜9月独占配信)1980年代初頭のヒット映画『Madame Aema (英題)』に出演する2人の女優の葛藤を描いたフィクションコメディ。当時、大物女優だったチョン・ヒランは、作品のクリエイターと意見が合わず、主役の座を失う。一方、女優の卵シン・ジュエはチュンムロで最も期待のかかる映画「Madame Aema(英題)」の主役に抜てきされる。2人は女優として活躍しながら、華やかな映画業界の裏にある厳しい現実と激しい苦労を味わう。イ・ハニ、バン・ヒョリン、チン・ソンギュ、チョ・ヒョンチョルが出演する。■『ウンジュンとサンヨン』(7〜9月独占配信)親友であり人生のライバルでもあるリュ・ウンジュンとチョン・サンヨンの人生を描く物語。小学生時代、ウンジュンは裕福で才能に恵まれたサンヨンと出会い、心の片隅に憧れと嫉妬を抱きながらも、いつの間にかかけがえのない親友になる。42歳を迎えた時、脚本家となったウンジュンと映画プロデューサーになったサンヨンは再会。サンヨンは末期ガンを患っており、人生を締めくくる旅にウンジュンを誘う。その旅で2人はそれまでの人生で共に過ごした思い出を振り返り、いかに互いが大きな存在であったかを実感することとなる。出演は、キム・ゴウン、パク・チヒョン、キム・ゴンウら。■『トリガー』(7〜9月独占配信)銃の脅威を心配する必要などなかった韓国で、違法な銃が使われる発砲事件が勃発。連続発砲事件を阻止しようと捜査し、数々の違法な銃の出所を突き止めようとする警察官イ・ドと、綿密な策士で、武器の仲介取引の中心人物ムン・ペクの物語を描くアクションサスペンス。キム・ナムギル、キム・ヨングァンが出演。■ キム・ウビン × スジ『Genie, Make a Wish(英題)』(10〜12月独占配信)『私たちのブルース』『相続者たち』のキム・ウビンと、“国民の初恋”の代名詞として愛されるスジが、『むやみに切なく』以来の共演を果たす。千年間ランプに閉じ込められていた魔法の精霊ジーニーと、彼の新たな主人となったカヨンが繰り広げる痛快ラブコメディ。■ チョン・ソニ × イ・ユミ『あなたが殺した』(10〜12月独占配信)奥田英朗のベストセラー小説『ナオミとカナコ』を、韓国で新たに映像化。『寄生獣 −ザ・グレイ−』で注目を浴びたチョン・ソニと、『Mr.プランクトン』で話題のイ・ユミが、暴力夫を殺害しようとする2人の女性を演じる衝撃のサスペンス。■ キム・ソンホ × コ・ユンジョン『Can This Love Be Translated?(英題)』(10〜12月独占配信)福士蒼汰が初の韓国ドラマに出演することでも話題の本作。優秀な多言語通訳者(演:キム・ソンホ)と、世界的トップスター(演:コ・ユンジョン)の間に芽生えるラブロマンスを描く。■『告白の代価』(10〜12月独占配信)夫殺しの容疑をかけられたアン・ユンスが“魔女”と呼ばれる謎めいた女性モウンと出会い、2人が抱える秘密が明らかになっていくミステリースリラー。『イ・ドゥナ!』、『愛の不時着』のイ・ジョンヒョ監督による新作。チョン・ドヨン、キム・ゴウン、パク・ヘス、チン・ソンギュが出演。■『CASHERO 〜ヒーローは現金を持つ〜』(10〜12月独占配信)ごくごく平凡な男カン・サンウンが、手持ちの現金の額に応じた超能力を発揮できるようになり、給料をすべて注ぎ込み世界を救おうと奮闘する物語。マイホームを夢見るカン・サンウンは、ある日、手持ちの現金の額に応じた超能力を使えることを発見するが、力を使うとなぜか現金は消費されてしまう。なんとも信じがたいその状況に、彼の人生は一変する。キャストは、ジュノ、キム・ヘジュン、キム・ビョンチョル、キム・ヒャンギ。