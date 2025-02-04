Î¥º§¸å¤Ë»Ä¶È¤·¤Æ¤ë¡ÉÀèÇÚ¤ò¾Ð¤¦¡É¸åÇÚ½÷¡ª¡©¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤«¡©¡×¡ÉµßÀ¤¼ç¡É¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡Ä¢ªÌµÇÛÎ¸¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
¼þ¤ê¤Î¿Í¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÆ°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸øÊ¿¤Ê»ÑÀª¤ÇÀÜ¤¹¤ë¡Û
¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ê¤·¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¡Û
¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¿®Íê¤Ï¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¿´³Ý¤±¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤ò¡Û
¡Ö¿¦¾ì¤Ç¡¢Î¥º§¤·¤¿»ä¤ò¥¤¥¸¥ë¸åÇÚ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤¬»Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÀú¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤·¤«¤·Æ±Î½¤ÎÃËÀ¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸åÇÚ¤Ï³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÕ¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î¾®¤µ¤ÊÎå¤Þ¤·¤ä»Ù¤¨¤¬¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë°Õ¼±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸øÊ¿¤Ê»ÑÀª¤ÇÀÜ¤¹¤ë¡Û
¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ê¤·¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¡Û
¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¿®Íê¤Ï¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¿´³Ý¤±¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿¦¾ì¤Ç¡¢Î¥º§¤·¤¿»ä¤ò¥¤¥¸¥ë¸åÇÚ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤¬»Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÀú¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤·¤«¤·Æ±Î½¤ÎÃËÀ¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸åÇÚ¤Ï³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÕ¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î¾®¤µ¤ÊÎå¤Þ¤·¤ä»Ù¤¨¤¬¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë°Õ¼±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë