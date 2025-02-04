¥È¥é¥ó¥×»á¡¢½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤È¶á¤¯ÅÅÏÃ¶¨µÄ¤Ø¡¡ÂÐÃæ´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤âµÄÂê¤«
¡¡ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï3Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¿ôÆü°ÊÆâ¤ËÅÅÏÃ¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï4Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾ÀÜ¶¨µÄ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ãæ¹ñ¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡¢¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎ®ÆþÌäÂê¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆµÄÂê¤È¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï3Æü¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¶¨µÄ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüÄø¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¡Ö¤ª¤½¤é¤¯24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÏÃ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎºÝ¡¢¡ÖÊÖ´Ô¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ø¤ÎÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬20À¤µª½éÆ¬¤Ë·úÀß¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±¿²Ï¤ò¡Ö¼è¤êÌá¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¡£Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¡ÖÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï2Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î¥à¥ê¥ÎÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤«¤éÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½¢Ç¤Ä¾Á°¤Î1·î17Æü¡¢½¬»á¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÀ¶µÜÎÃ¡Ë