¡È¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¾èµÒ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡ÉÁÛÄê¡¡Áö¹ÔÃæ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç·±Îý
¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¾èµÒ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¼ÂºÝ¤ËÁö¹ÔÃæ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¸áÁ°¡¢·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤¹¡£
¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬ÆÍÁ³¡¢¾èµÒ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¡¢¿·½É±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤¬ÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ê¡¢±Ø¿¦°÷¤¬ÈòÆñÍ¶Æ³¤äµß¸î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¼çÍ×±Ø¤Ç¤Ï¡¢¹çÆ±¤Î¥Æ¥íÂÐ½è·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤ÎÔ¢ÉÜÅÄ½ðÄ¹¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿·½É±Ø¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÅ´Æ»³Æ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æº£¸å¤â·±Îý¤ÈÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£