¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãFW¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤¬±Ñ2Éô¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÎFW¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¥ì¥ó¥¿¥ë
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Î¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ï3Æü¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç(28)¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é2015Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2017Ç¯8·î¤Ë¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï232»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·61¥´¡¼¥ë34¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»¤Ç¤â196»î¹ç¤Ç42¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¤¿¤À¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç9»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ï¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç7°Ì¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î6°Ì¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó(WBA)¤È¾¡¤ÁÅÀ44¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Î2°Ì¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö17¡×¤È¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤«¤é¤ÏU-21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢(21)¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¡£2022Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç7»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤â8»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é2015Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2017Ç¯8·î¤Ë¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï232»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·61¥´¡¼¥ë34¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»¤Ç¤â196»î¹ç¤Ç42¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ï¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç7°Ì¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î6°Ì¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó(WBA)¤È¾¡¤ÁÅÀ44¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Î2°Ì¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö17¡×¤È¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤«¤é¤ÏU-21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢(21)¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¡£2022Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç7»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤â8»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£