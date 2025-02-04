Æü»º¸µÌò°÷¡¢¹âºÛ¤â°ìÉô¤Î¤ßÍºá¤ò»Ù»ý¡¡¥´¡¼¥ó¸µ²ñÄ¹¤ÎÊó½·²á¾¯µºÜ
¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó¸µ²ñÄ¹¡Ê70¡Ë¤Îµð³Û¤ÎÌò°÷Êó½·¤ò³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿ºá¤Î¶¦ÈÈ¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥±¥ê¡¼Èï¹ð¡Ê68¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¡Ê²ÈÎáÏÂÅµºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï4Æü¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ÎÂçÈ¾¤òÌµºá¤Ë¤·°ìÉô¤òÍºá¤È¤·¤¿°ì¿³¡¦ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¡ÊÄ¨Ìò6¥«·î¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Ë¤ò»Ù»ý¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¡¼¥ó¸µ²ñÄ¹¤¬µî¤Ã¤¿Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï
¡¡¥±¥ê¡¼¸µÌò°÷¤Ï2022Ç¯3·î¤ÎÃÏºÛÈ½·è¸å¤ËÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â½ÐÄî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢µð³ÛÊó½·¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤È¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤ÆÆü»º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶²¤ì¤¿¥´¡¼¥ó¸µ²ñÄ¹¤¬¡¢Êó½·¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÈë½ñ¼¼Ä¹¤È¶¦ËÅ¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£10¡Á17Ç¯ÅÙ¤Î¸µ²ñÄ¹¤ÎÊó½··×Ìó170²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢·×Ìó91²¯±ß¤òÂàÇ¤¸å¤ËÊ§¤¦¡ÖÌ¤Ê§¤¤Êó½·¡×¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¡ÊÍÊó¡Ë¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ê¡¼¸µÌò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï17Ç¯ÅÙÊ¬¤Î¤ß¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÌ¤Ê§¤¤Êó½·¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÍºá¤À¤È¤·¤¿¡£
¢£»ÊË¡¼è°ú¤ÇÆÀ¤¿¾Ú¸À¡¢¿®ÍÑÀ¤¬ÁèÅÀ¤Ë
¡¡ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡¤È¤Î»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤¿¸µÈë½ñ¼¼Ä¹¤Î¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âºÛÈ½·è¤ÏÃÏºÛ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤µ¤ì¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥±¥ê¡¼¸µÌò°÷¤Î´ØÍ¿¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸µÈë½ñ¼¼Ä¹¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤Ë·Þ¹ç¤·¤¿¤ê¥±¥ê¡¼¸µÌò°÷¤ò´Ù¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¶¡½Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¾Úµò¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤·¤¿ÃÏºÛ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡¹µÁÊ¿³¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢»ÊË¡¼è°ú¤ÇÆÀ¤¿¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤ò°ìÎ§¤ËÄã¤¯É¾²Á¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁÈ¿¥ÈÈºá¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤·À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹âºÛÈ½·è¤Ï¡¢ÃÏºÛ¤ÏÎ¢ÉÕ¤±¾Úµò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾Ú¸À¤Î¶ñÂÎÀ¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼è°úÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢10¡Á16Ç¯ÅÙ¤ÎÍÊó¤Îµõµ¶µºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥±¥ê¡¼¸µÌò°÷¤òÌµºá¤È¤·¤¿ÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡ÖÉÔ¹çÍý¤ÊÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡Åìµþ¹â¸¡¤Î°ËÆ£±ÉÆó¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÀººº¤·ÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÂ¨Æü¾å¹ð¤·¤¿¡£¡Ê¶â»ÒÏÂ»Ë¡Ë