¾¾¤¿¤«»Ò¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î·»¡¦¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤È¤Î¡Ö²ÎÉñ´ì¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¤¯»Â¤é¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê47¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¡¢·»¤È¤ÎÍ·¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¡£ÃåÊª¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤è¤ê¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ÇÃåÊª¤Ï¤ª·Î¸Å¤Î»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È²ÎÉñ´ì¤´¤Ã¤³¤ËÌ´Ãæ¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢·»¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ê52¡Ë¤¬¡ÖÂç¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ç¡Ö¤è¤¯¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò¡Ä»ä¤Ï»Â¤é¤ìÌò¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ï»Â¤é¤ìÌò¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤«¤è¤¯»Â¤é¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
5ºÐÅö»þ¤Î¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆMC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê54¡Ë¤¬¡Ö¾¾¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«³èÈ¯¤Ê´¶¤¸¤À¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë»Â¤é¤ìÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾åÅÄ¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡×¤È¡¢¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤¿¡£