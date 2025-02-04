ºÆÁ÷»°É©½Å¤¬¾åÊý½¤Àµ¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ç¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¹¥Ä´¡¡ËÉ±Ò¼õÃí»Ä¤â¾Ã²½
(ËÜÊ¸£±ÃÊÍîÌÜ¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÊ¸»ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿)
Nobuhiro Kubo
¡ÎÅìµþ¡¡£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - »°É©½Å¹©¶È¤Ï£´Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¡Ê¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¡Ë¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹»ö¶ÈÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£³£µ£°£°²¯±ß¤«¤é£³£¸£°£°²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ£³£´¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£¼õÃí¹â¤«¤é½ãÍø±×¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤Û¤«¡¢ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿ËÉ±Ò»ö¶È¤Î¼õÃí¤ò½çÄ´¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡££É£Â£Å£Ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È£±£µ¿Í¤ÎÍ½Â¬Ê¿¶ÑÃÍ£³£¹£°£¶²¯±ß¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾Íè¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄÌ´ü¤Î¼õÃí¹âÍ½ÁÛ¤Ï¡¢£¶Ãû±ß¤«¤é£¶Ãû£´£°£°£°²¯±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ç£³£°£°£°²¯±ß¡¢À½Å´µ¡³£¤Ç£±£°£°£°²¯±ß¾å¿¶¤ì¤ë¡£
£²£´Ç¯£´¨¡£±£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤â¡¢¼õÃí¹â¤«¤é½ãÍø±×¤Þ¤ÇÁ´¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£»ö¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£¸¡¥£²¡óÁý¤Î£²£¶£´£·²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£