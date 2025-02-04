¡Ú¥¤¥¶¥Ê¥¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¤Î¹ñÀ¸¤ß¡Û¹ñÀ¸¤ß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Åç¡¹¤È¤Ï¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¸Å»öµ¤ÎÏÃ¡Û
¥¤¥¶¥Ê¥¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¤Î¹ñÀ¸¤ß
Å·ÃÏÁÏÂ¤¤È¿À¡¹¤ÎÃÂÀ¸
¡ÚÞËÇ½¸ëÏ¤Åè¤ÇÉ×ÉØ¤Î·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡Û
ºÇ¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥«¥ß¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥«¥ß¤Ï¡¢¹âÅ·¤Î¸¶¤Ë½»¤Þ¤¦¿À¡¹¤«¤é¡¢
¡Ö¤½¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÇÉº¤¦ÂçÃÏ¤ò¸Ç¤á¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤è ¡×
¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¿À¡¹¤ÎÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥ß¥³¥È¡ÊÌ¿¡Ë¤òÌ¾¤ËÉé¤¤¡¢°ÑÇ¤¤Î°õ¤È¤·¤Æ¶Ì¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿Å·¤Î¾ÂÌ·¡Ê¤Ì¤Þ¤Ü¤³¡Ë¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿*¹¡£
ÆóÃì¤Î¿À¤ÏÅ·³¦¤È²¼³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Å·¤ÎÉâ¤¶¶¤ËÎ©¤Á¡¢¿ÀÀ»¤Ê¤ëÅ·¤Î¾ÂÌ·¤ò³¤¤Ë¤µ¤·¹ß¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÂÌ·¤Ç¥³¥ª¥í¥³¥ª¥í¤È¤«¤º®¤¼¤ë¤È¡¢Ì·¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë³¤¿å¤¬¤·¤¿¤¿¤êÍî¤Á¡¢±ö¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤ê¡¢Åç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÞËÇ½¸ëÏ¤Åè¡Ê¤ª¤Î¤´¤í¤·¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóÃì¤Î¿À¤ÏÞËÇ½¸ëÏ¤Åè¤Ë¹ß¤ê¡¢¿ÀÀ»¤ÊÅ·¤Î¸æÃì¤òÎ©¤Æ¡¢Â³¤±¤ÆÈ¬¿ÒÅÂ¡Ê¤ä¤Ò¤í¤É¤Î¡Ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¿ÀÅÂ¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥ß¥³¥È¡Ê°ËÌíÆá´ô¤ÎÌ¿¡Ë¤Ï¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥ß¥³¥È ¡Ê°ËÌíÆáÈþ¤ÎÌ¿¡Ë¤Ë¡¢
¡Ö¤½¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥ß¥³¥È¤¬¡¢
¡Ö»ä¤ÎÂÎ¤Ï¤Û¤Ü¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥ß¥³¥È¤¬¡¢
¡Ö»ä¤ÎÂÎ¤â¤Û¤Ü¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±Í¾Ê¬¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤½¤Ê¤¿¤Î·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢¹ñÅÚ¤òÀ¸¤ß¤À¤½¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×
¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥ß¥³¥È¤Ï±¦¤«¤é¡¢¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥ß¥³¥È¤Ïº¸¤«¤é¡¢ÆóÃì¤Î¿À¤ÏÅ·¤Î¸æÃì¡Ê¤ß¤Ï¤·¤é¡Ë¤ò¸ß¤¤¤ËµÕÊý¸þ¤Ë²ó¤ê¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉ×ÉØ¤Î·À¡Ê¤Á¤®¡Ë¤ê¤ò¸ò¤ï¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóÃì¤Î¿À¤¬½Ð²ñ¤¦¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥ß¥³¥È¤¬¸ý¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ä¤¤¤Ç¡¢¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥ß¥³¥È¤¬¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤²µ½÷¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¤ª¸ß¤¤¤òË«¡Ê¤Û¡Ë¤á¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥ß¥³¥È¤Ï¡Ö½÷¤¬Àè¤Ë¸ý¤ò³«¤¯¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤Åº¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆóÃì¤Î¿À¤Ï·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿åÉÈ»Ò¡Ê¤Ò¤ë¤³¡Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°±¡Ê¤¢¤·¡Ë¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤»¤ÆÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ËÃ¸Åè¡Ê¤¢¤ï¤·¤Þ¡Ë¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸æ»Ò¡Ê¤ß¤³¡Ë¤ÏË¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ´°Á´¤ÊÅç¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤âÆóÃì¤Î¿À¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹ñÀ¸¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆóÃì¤Î¿À¤Ï¡¢¹âÅ·¤Î¸¶¤Ç»Ø¼¨¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£*²Å·¤Ä¿À¤¬Àê¤¤¤ò¤·¤Æ¶Ä¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½÷¿À¤¬Àè¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙºÇ½é¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
ºÆ¤Ó²¼³¦¤Ø¹ß¤ê¤¿ÆóÃì¤Î¿À¤Ï¡¢Á°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅ·¤Î¸æÃì¤ò²ó¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥ß¥³¥È¤¬Àè¤Ë¸ý¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤²µ½÷¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×
¤Ä¤¤¤Ç¡¢¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥ß¥³¥È¤¬¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤ì¤«¤éºÆ¤ÓÂÎ¤òµá¤á¹ç¤¦¤È¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¾æÉ×¤Ê¸æ»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ã¸Æ»Ç·ÊæÇ·¶¹ÊÌ¡Ê¤¢¤ï¤¸¤Î¤Û¤Î¤µ¤ï¤±¡Ë¤ÎÅè¡ÊÃ¸Ï©Åç¡Ë¡¢¼¡¤ËÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï°ËÍ½Ç·ÆóÌ¾¡Ê¤¤¤è¤Î¤Õ¤¿¤Ê¡Ë¤ÎÅè¡Ê»Í¹ñ¡Ë¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î½ç¤Ë¡¢±£´ì¡Ê¤ª¤¡Ë¤Î»°»Ò¡Ê¤ß¤Ä¤´¡Ë¤ÎÅè¡Ê±£´ôÅç¡Ë¡¢ÃÞ»ç¡Ê¤Ä¤¯¤·¡Ë¤ÎÅè¡Ê¶å½£¡Ë¡¢°Ë´ô¡Ê¤¤¤¡Ë¤ÎÅè¡Ê°í´ôÅç¡Ë¡¢ÄÅ¡Ê¤Ä¡ËÅè¡ÊÂÐÇÏ¡Ë¡¢º´ÅÙ¡Ê¤µ¤É¡Ë¤ÎÅè¡Êº´ÅÏÅç¡Ë¡¢ÂçÏÁË½©ÄÅ¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¤È¤È¤è¤¢¤¤Å¡ËÅè¡ÊËÜ½£¡Ë¤ÎÏ»¤Ä¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¬¤Ä¤ÎÅç¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÁí¾Î¤·¤ÆÂçÈ¬Åè¡Ê¤ª¤ª¤ä¤·¤Þ¡Ë¹ñ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóÃì¤Î¿À¤Ï¤½¤Î¸å¤µ¤é¤ËµÈÈ÷¡Ê¤¤Ó¡Ë¤Î»ùÅè¡Ê¤³¤¸¤Þ¡Ë¡Ê¸Å¤¯¤ÏÅç¤À¤Ã¤¿²¬»³¸©¤Î»ùÅçÈ¾Åç¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÏ»¤Ä¤ÎÅç¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
*¹¡¡¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥«¥ß¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥«¥ß¤Ï¥¤¥¶¥Ê¥¥Î¥ß¥³¥È¡¢¥¤¥¶¥Ê¥ß¥Î¥ß¥³¥È¤È¤Ê¤ë
*²¡¡¹âÅ·¤Î¸¶¤Ë½»¤à¿À¡¹¡£
¥¤¥¶¥Ê¥¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¤ÏÅ·¤Ä¿À¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¥¤¥¶¥Ê¥¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¤ÏÅ·¤Î¾ÂÌ·¤ò¤µ¤·¹ß¤í¤·¤Æ¤«¤º®¤¼¡¢ÞËÇ½¸ëÏ¤Åè¤òÀ¸¤ó¤À¡£
Å·¤Î¸æÃì¤Î¼þ°Ï¤ò¸ß¤¤¤ËµÕÊý¸þ¤Ë²ó¤ê¡¢·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤¹¥¤¥¶¥Ê¥¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¡£
¸Å»öµ¤ÎÀ¤³¦´Ñ
ËÜµïÀëÄ¹¤Ï¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Î¿ÀÏÃ¤Ï¸½¼Â¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤Îº¬µò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀëÄ¹¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿ÉþÉôÃæÍÇ¤Ï¡Ø»°Âç¹Í¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¿ÀÏÃ¤ÎÅ¸³«¤ò½½¤Î¿Þ¤Ç¼¨¤·¡¢Å·ÃÏ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅ·¡Ê¹âÅ·¸¶¡áÂÀÍÛ¡Ë¡¦ÃÏ¡Ê°±¸¶Ãæ¹ñ¡áÃÏµå¡Ë¡¦Àô¡Ê²«Àô¹ñ¡Ê¤è¤â¤Ä¤¯¤Ë¡Ë¡á·î¡Ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÎÅ·ÂÎ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë²áÄø¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÀëÄ¹¤Ë·ã¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Â¾¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤ÏÀëÄ¹¤ÎË×¸å¡¢ÃæÍÇ¤ÎÀâ¤Ï»Õ¾¢¤ÎÀâ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¡¢½ê°â¡Ö»°Âç¹ÍÏÀÁè¡×¤¬´¬¤¤ª¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÀ¸¤ß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Åç¡¹
¡Ò£±¡ÓµÈÈ÷¡Ê¤¤Ó¡Ë¤Î»ùÅè¡Ê¤³¤·¤Þ¡Ë¡Ê»ùÅçÈ¾Åç¡Ë
¡Ò£²¡Ó¾®Æ¦Åè¡Ê¤¢¤Å¤¤·¤Þ¡Ë ¡Ê¾®Æ¦Åç¡Ë
¡Ò£³¡ÓÂçÅè¡Ê¤ª¤ª¤·¤Þ¡Ë¡Ê²°ÂåÅç¤«¡©¡Ë
¡Ò£´¡Ó½÷Åè¡Ê¤Ò¤á¤·¤Þ¡Ë¡ÊÉ±Åç¡Ë
¡Ò£µ¡ÓÃÎëÅ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë¡Ê¸ÞÅçÎóÅç¡Ë
¡Ò£¶¡ÓÎ¾»ù¡Ê¤Õ¤¿¤´¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë¡ÊÃË½÷·²Åç¤ÎÃËÅç¡¦½÷Åç¡Ë
¡áÏ»Åç
¡Ò£±¡ÓÃ¸Æ»Ç·ÊæÇ·¶¹ÊÌ¡Ê¤¢¤ï¤¸¤Î¤Û¤Î¤µ¤ï¤±¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë¡ÊÃ¸Ï©Åç¡Ë
¡Ò£²¡Ó°ËÍ½Ç·ÆóÌ¾¡Ê ¤¤¤è¤Î¤Õ¤¿¤Ê¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë¡Ê»Í¹ñ¡Ë
¡Ò£³¡Ó±£´ì¡Ê¤ª¤¡Ë¤Î»°»Ò¡Ê¤ß¤Ä¤´¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë
¡Ò£´¡ÓÃÞ»ç¡Ê¤Ä¤¯¤·¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë¡Ê¶å½£¡Ë
¡Ò£µ¡Ó°Ë´ô¡Ê¤¤¤¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë¡Ê°í´ôÅç¡Ë
¡Ò£¶¡ÓÄÅÅè¡Ê¤Ä¤·¤Þ¡Ë¡ÊÂÐÇÏ¡Ë
¡Ò£·¡Óº´ÅÙ¡Ê¤µ¤É¡Ë¤ÎÅè¡Ê¤·¤Þ¡Ë¡Êº´ÅÏÅç¡Ë
¡Ò£¸¡ÓÂçÏÁË½©ÄÅÅè¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¤È¤È¤è¤¢¤¤Å¤·¤Þ¡Ë¡ÊËÜ½£¡Ë
¡áÂçÈ¬Åè¹ñ
¢¨¡Ò¡¡¡ÓÆâ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿½çÈÖ
¸Å»öµÅÁ¾µ¤ÎÃÏ¤ò¤á¤°¤ëÞËÇ½¸ëÏ¤Åè
¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î¿À¼Ò¤äÅÚÃÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÞËÇ½¸ëÏ¤Åè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¶ÅÅç¡Ê¤ª¤Î¤³¤í¤·¤Þ¡Ë¿À¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡Ë¡£ÞËÇ½¸ëÏ¤ÅèÅÁ¾µÃÏ¤Î°ì¤Ä¡£
¾ÂÅç¡ÊÊ¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡Ë¡£¾ÂÅç¤ÏÞËÇ½¸ëÏ¤ÅèÅÁ¾µÃÏ¤Î°ì¤Ä¡£¾åÎ©¿À´ä¤ÏÅ·¤Î¸æÃì¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¸Å»öµ¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§Ã«¸ý²íÇî