¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤Ï7.3130¸µÁ°¸å¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤Ï7.3130¸µÁ°¸å¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡ÊÆÅìÉô»þ´Ö¸áÁ°0»þ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ï¹ñ¶·ÙÈ÷¶¯²½¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢´ØÀÇÈ¯Æ°¤Î±ä´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¶¨µÄ¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¯Æ°¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡£¥É¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤Ï7.3130Á°¸å¡£°ì»þ¤Î²¼¤²¤«¤é¾¯¤·¥É¥ë¹â¸µ°Â¡£
¡¡ÊÆÅìÉô»þ´Ö¸áÁ°0»þ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ï¹ñ¶·ÙÈ÷¶¯²½¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢´ØÀÇÈ¯Æ°¤Î±ä´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¶¨µÄ¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¯Æ°¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡£¥É¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤Ï7.3130Á°¸å¡£°ì»þ¤Î²¼¤²¤«¤é¾¯¤·¥É¥ë¹â¸µ°Â¡£