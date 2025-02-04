¥Õ¥¸·î9¼ç±é½÷Í¥¡¡¡ÈÄÌ¾ï±Ä¶È¡É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡ÖºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ê30¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Î¹ðÃÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡À¶Ìî¤Ï¡ÖËÜÆü3ÏÃ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀäÂÐ¤ß¤Æ¤Í!!!¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ò¹ðÃÎ¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È»Ñ¤Ç¸ø±à¤ÎÍ·¶ñ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ëº£¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÌ¿µß¤¦¤ó¤À¤í¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀè½µÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö¥É¥é¥Þ»£±Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤È¤«¸«¤Æ¤ë¤ÈËè²ó»£±Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö2ÏÃ¤¬¥Õ¥¸¤Î²ñ¸«¤ÇÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¡Ö¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢²¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤±¤ÉºÇ¸åµã¤±¤¿¤Ê¡Á¡×¡ÖËè½µ¡¢å«¤äÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¸«¤ëµ¤¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤è¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖºîÉÊ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Õ¥¸¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë´Ñ¤è¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤Ã¤ÆÆ±¶É¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤¬ÈãÈ½¤ò½¸¤á¡¢CM¤òº¹¤·»ß¤á¤ë´ë¶È¤¬70¼Ò°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¡£·î9¥É¥é¥Þ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè3ÏÃ¤Ç¤ÏÄó¶¡¤ÎÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¡ÖÌäÂêÊª·ï¡×¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡×¤ÎÆ±¶É¥É¥é¥Þ¤ä8ÆüÊüÁ÷¤Î±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡¡¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬Î®¤ì¤¿¤Û¤«¡¢AC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹¹ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÈÖÀë¤ÎCM¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡¡·î9¤ËCM¤¬1ËÜ¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖAC¤ÈÂ¾¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÈÖÀë¤ÇTVer¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬TVer¤¯¤é¤¤Æ±¤¸¥É¥é¥ÞÈÖÀëCM¤·¤«Î®¤µ¤ó¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£