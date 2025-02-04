¥Ë¥Õ¥³¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥Ë¥Õ¥³<7988.T>¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å£±»þ¤´¤í¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£³£´£°£°²¯±ß¤«¤é£³£µ£±£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£´£µ£°²¯±ß¤«¤é£´£¸£°²¯±ß¡ÊÆ±£¹¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£²£¶£±²¯±ß¤«¤é£³£³£°²¯±ß¡ÊÆ±£¸£°¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£³£µ±ß¤«¤é£´£°±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹çÀ®¼ù»éÀ®·ÁÉÊ»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ÙÂØ¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë±ß°Â¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á°Äó°ÙÂØ¥ìー¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£´～£±£²·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£²£¶£´£°²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£³£·£¸²¯£¶£²£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£²£·£¹²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¹¡¥£³¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¹çÀ®¼ù»éÀ®·ÁÉÊ»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ÙÂØ¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë±ß°Â¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á°Äó°ÙÂØ¥ìー¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£´～£±£²·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£²£¶£´£°²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£³£·£¸²¯£¶£²£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£²£·£¹²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¹¡¥£³¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS