¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î²ÈÄíÅª¤Ê¥«¥ì¡¼¤òÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ªSOKKYO¥Ê¥ó²°¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥«¥ì¡¼¥Õ¥§¥¢¡×

「SOKKYOナン屋」は、2025年2月13日から2月28日まで「デイリーカレーフェア」を開催します。

■「デイリーカレーフェア」概要

期間中「デイリーカレーセット(税込935円)」「デイリーカレーDXセット(税込1,155円)」を注文いただいた方に、オプション一品無料券を贈呈。

※オプション一品無料券は3月1日から使えます

また、期間中はデイリーカレー(週替わり)の中でも特に人気の高いメニューが登場します。

■「デイリーカレー」とは?

デイリーカレーは、“現地の人が日常的に食べているカレー”という意味で名付けました。

実際にネパールの家庭で食べられているような「日本に媚びない現地味のカレー」がコンセプトのカレーです。

日本のカレーと違って小麦粉は不使用、インドカレーのようにカシューナッツやバターも使わず、玉ねぎとトマトとスパイスを中心とした構成でサラリとしてどこか素朴さのあるカレーです。

現地の味と聞くとクセが強いと思われがちですが、日本人の皆様が食べてもストレートに美味しくて、スパイシーながらも何だかしっくりくる味なのが特徴です。

辛さも美味しさのうちなので、最初から「中辛」程度の辛さではありますが、激辛ではありません。

【過去のデイリーカレーの一例】

(1) 砂肝とレバーのタルカリ

(2) 鶏と旬野菜のタルカリ

(3) マッチャ・コ・ジョール(魚のスープカレー)

カレーの内容は週替わりとなっており、中に入っている具材だけではなくベースの味からして週ごとに全く違うカレーに移り変わっていきます。

セットにすると、「ダール」という豆のスープのようなもの(週によっては付かないことも)と、ライスが付きます。

ナンにはあまり合わず、ライスで食べるのが基本となります。

DXセットは通常のセットに加えて「チャットニー」という辛いソースのようなものと「タンドールチキンハーフ」が付属します。

【店舗概要】

開業 : 2022年12月

所在地 : 〒471-0857 愛知県豊田市小川町二丁目69番地1

アクセス: 豊田駅/豊田市役所の西側・国道153号線にほど近い内環状線沿い

営業時間: 11:00〜14:30(LO)/17:00〜21:00(LO)

定休日 : 水曜

