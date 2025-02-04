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iPhone 15 Was World¡Çs Top-selling Smartphone in 2024
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https://www.counterpointresearch.com/insight/global-smartphone-market-2024
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