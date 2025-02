市場調査会社のCounterpointが「世界全体のスマートフォン売上台数ランキング」の2024年版を公開しました。また、メーカーごとのシェア率の推移や平均販売価格(ASP)の推移なども発表されています。iPhone 15 Was World’s Top-selling Smartphone in 2024https://www.counterpointresearch.com/insight/top-10-best-selling-smartphones-in-2024

Global Smartphone Revenues Resume Growth in 2024 After Two Years, ASP Hits Record Highhttps://www.counterpointresearch.com/insight/global-smartphone-market-20242024年の世界全体のスマートフォン売上台数ランキングは以下の通り。1位はiPhone 15、2位はiPhone 15 Pro Max、3位はiPhone 15 Proで、トップ3をiPhone 15シリーズが独占しました。Counterpointによると、iPhoneのProモデルの需要が増加しており、iPhone全体の年間販売台数のうち半数以上がProモデルだったそうです。なお、星印は600ドル(約9万3000円)以上の「プレミアムスマートフォン」を示しています。2024年と2023年のランキングを並べるとこんな感じ。2023年の結果と同様に、トップ10はAppleとSamsungのスマートフォンで占められました。また、2023年はSamsung製スマートフォンの中でも安価なGalaxy Aシリーズのみがトップ10に入っていましたが、2024年には高級機種のGalaxy S24 Ultraが7位にランクインしています。Galaxy S24 Ultraが健闘した理由について、アナリストのHarshit Rastogi氏は「Galaxy S24 Ultraに搭載されている生成AI機能がユーザーの興味を引いた結果である」とコメントしています。各メーカーの「売上シェア」「平均販売価格(ASP)「出荷台数シェア」をまとめたグラフが以下。各線は「Apple(黒)」「Samsung(濃い青)」「Xiaomi(オレンジ)」「OPPO(緑)」「Vivo(青)」の結果を示しています。グラフを見ると、Appleは売上シェアや販売台数シェアが2023年と比べて落ち込んだものの、ASPは上昇していることが分かります。この図からも、iPhoneの中でも価格の高いProモデルに注目が集まっていることが分かります。また、スマートフォン市場全体に目を向けると、売上高は前年比5%増で、出荷台数は4%増でした。さらに、ASPは前年比1%増で過去最高の356ドル(約5万5000円)に達しています。なお、中国に限定すると最も2024年に最も大きなシェアを獲得したメーカーはVivo(17.8%)で、2位はHuawei(16.3%)、3位はXiaomi(15.7%)、4位はApple(15.5%)でした。中国のスマートフォン市場の詳細は以下の記事で確認できます。iPhoneの中国市場での販売台数が前年同期比18.2%減でAppleの年間シェアは4位に後退 - GIGAZINE