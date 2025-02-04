¥É¥Ã¥°¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ö¸¤¹ñµÇ°Æü¡×
ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Î·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¤ò¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î½ËÆü¡Ö¸¤¹ñµÇ°Æü¡×¤ÈÀ©Äê¤·¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ö¸¤¹ñµÇ°Æü¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)9»þ30Ê¬¡Á15»þ00Ê¬(16»þ00Ê¬ÊÄ±à)
ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Î·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¤ò¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î½ËÆü¡Ö¸¤¹ñµÇ°Æü¡×¤ÈÀ©Äê¤·¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼çÍÍ¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¥É¥Ã¥°¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ä¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌðÈÄ»Ô¤Ë¤¢¤êÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò¤â¤Ä¡Ø58¥í¥Ï¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤êÌµÎÁ·ô¡×¡¢¡Ö¥É¥Ã¥°¥é¥óÌµÎÁ·ô¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¤Ë¤ÆJAZZ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤è¤ê¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ±È¼Æþ±à¼Ô¿ô10,000¿ÍÃ£À®¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¸¤¹ñµÇ°Æü¡×¤ÇÃ£À®Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡Ö11,111¿ÍÌÜ¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È°ì½ï¤ËÆþ±à¤·¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸¶»º¹ñÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ë¤Ï¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤Ê¤¬¤éµÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ
(1) ¾¾ËÜ¤¯¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼
¡Ø¥Ý¥Á¤¿¤Þ¡Ù½Ð±é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡È¾¾ËÜ¤¯¤ó¡É¤³¤È¾¾ËÜ½¨¼ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î°ìÈ¯·ÝÂç²ñ¤ä¤ª¤¹¤ï¤êÂÔ¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Íè±à¼Ô¤Î±þÊç»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã1Æü2²ó¼Â»Ü¡ä
¡Ú¾¾ËÜ½¨¼ù ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÆüËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÄ¹¼÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦BS¥Æ¥ìÅì¡Ø¥Ý¥Á¤¿¤Þ¡Ù¤Ë18Ç¯5¥«·î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥É¥Ã¥°¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£
¸¤¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸¤¤Î¥×¥í¡¦¸¤¤ÎÃ£¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖËÉºÒ»Î¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤È¸¤¤¬¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¼Ò²ñÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¾¾ËÜ½¨¼ù¤ÎNatural Dog Style¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(2) ¸¤¤Î¤·¤Ä¤±ÀìÌç¤Ý¤Ý¥Ï¥¦¥¹ ¥É¥Ã¥°¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼
Instagram¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼218,000Ì¾¤ò¸Ø¤ë¸¤¤Î¤·¤Ä¤±ÀìÌç¤Ý¤Ý¥Ï¥¦¥¹¤Î¥É¥Ã¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÂçÂô¿¿°á¹á¤µ¤ó¤¬¡¢ÁêËÀ¤Î7ºÐ¤ÎÆüËÜ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¦¤Ý¤Ý¤µ¤ó¤È¡¢1ºÐ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥³¥ê¡¼¡¦¥ª¥ë¥«¤È°ì½ï¤Ë¥É¥Ã¥°¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤ä³Ú¤·¤Þ¤»Êý¤Ê¤É¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²òÀâ¡£
¡ã1Æü2²ó¼Â»Ü¡ä
(3) ¡Ö2025¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×Àè¹ÔÇÛÉÕ
¸½ºßÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÀè¹ÔÇÛÉÕ(ÀèÃå2,000Ëç¸ÂÄê)
(4) ¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°Êç½¸¡ª
ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§ 2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¡Á3·î10Æü(·î)
±þÊçÊýË¡¡§ ¤³¤Á¤é¤ÎGoogle¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuwkMRSHIndRraqXQ-tX47JX_7AmDcGvHddNRBrOWLqUTgDQ/viewform?usp=dialog
¢¤ TWS¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
(5) ¤á¤¶¤»¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¸¤¡ª¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
±àÆâ¥¨¥¸¥×¥È¥¾¡¼¥ó¡¦¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤ÎÁ°¤Ç¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¡Ö#TWS¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¸¤¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆInstagram¤ØÅê¹Æ¡¢¤Þ¤¿¤ÏDM¤Ë¤Æ±þÊç¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿3Ì¾¤Ë¤Ï¡ÖÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤´¾·ÂÔ·ô¡×¤òÂ£Äè¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)
(6) ¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ
TWS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢58¥í¥Ï¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î½ÉÇñ·ô¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤êÌµÎÁ·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¡£
2025Ç¯¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1Ëç¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È1²óÃêÁª¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡ã¾ÞÉÊÆâÍÆ°ìÍ÷¡ä¢¨ÆâÍÆ¤Ï»þÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú58¥í¥Ï¥¹¥¯¥é¥Ö¾Þ¡Û¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô(ÁÇÇñ¤Þ¤êÁ´ÆüOK)¡¡3ËÜ
¡Ú58¥í¥Ï¥¹¥¯¥é¥Ö¾Þ¡Û¤¤¤Á¤´¼í¤êÌµÎÁ·ô(1Ì¾ÍÍÊ¬Á°ÆüOK)¡¡¡¡¡¡¡¡ 10ËÜ
¡Ú58¥í¥Ï¥¹¥¯¥é¥Ö¾Þ¡Û¥É¥Ã¥°¥é¥óÌµÎÁ·ô(°ìÆ¬Ê¬Á´ÆüOK)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30ËÜ
58¥í¥Ï¥¹¥¯¥é¥Ö¡ßTWS ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30ËÜ
¥Ú¥Ã¥È»¨»ïTWS¹¹ð¥Ú¡¼¥¸¤Ø¼Ì¿¿µ¯ÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1ËÜ
À¤³¦°ì¼þ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20ËÜ
¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡200ËÜ
(7) KKday¡¢TOBUMALL¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä
¥×¥é¥óÌ¾¡¡¡§¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¡ª¸¤¹ñµÇ°Æü¥Ú¥¢Æþ±à·ô¡×
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§5,600±ß(¥Ú¥¢Æþ±à)
ÆÃÅµ¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È(3¸ÄÆþ)
ÈÎÇä¿ô¡¡¡¡¡§300ÁÈ¸ÂÄê
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¡Á2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)
ÍøÍÑ²ÄÇ½Æü¡§2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)
¹ØÆþ¾ò·ï¡¡¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÆ±È¼¤Ç¤´Æþ±à¤ÎÊý¤Î¤ß¹ØÆþ¡¦»ÈÍÑ²Ä
2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)°Ê³°ÍøÍÑÉÔ²Ä
Ê§¤¤Ìá¤·¡¢ÍøÍÑÆü¤ÎÊÑ¹¹ÉÔ²Ä
ÆÃÅµ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÏÆþ¾ì»þ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·
(8) ¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼SAKURA ¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È
¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼SAKURA¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£
¡ã1Æü2²ó¼Â»Ü¡ä
(9) JAZZ¥³¥ó¥µ¡¼¥È
JAZZ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡×Å¹Æâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
¤è¤ê¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤ª¿©»ö¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡×
¡ã1Æü3²ó±éÁÕ¡ä
(10) ¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÆ±È¼Æþ±à11,111¿ÍµÇ°¡¡¸¶»º¹ñÅö¤Æ¥¯¥¤¥º
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸¶»º¹ñ¤òÍ½ÁÛ¤·Google¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÊç½¸¡£
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)9:00
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥É¥Ã¥°¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ö¸¤¹ñµÇ°Æü¡× appeared first on Dtimes.