GU¡¢½Õ¤Î¿·ºî¡ÖÈ´·²¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¡Ö½Õ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥å¡¼¥º¡×3000±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¡È5¤Ä¤ÎºÇ¹â·æºî¡É
¡½¡Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Á´ÉôÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ï¡½
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óYoutuber¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡GU¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö½Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î·æºî¡×
¡¡º£²ó¤ÏGU½Õ¤Î¿·ºî¤«¤é¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò5ÅÀ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À´¨¤¤¤«¤é½ÕÊª¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½ºß¸Ë¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ÎÉÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¡£¥µ¥¤¥º·ç¤±¤ä¿§·ç¤±¤Ç¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµã¤¯µã¤¯¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥È¥é¥¦¥¶¡¼¡¡2990±ß
¡¦¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥½¡¼¥ë¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º¡¡2990±ß
¡¦¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¡1990±ß
¡¦¥µ¥Æ¥ó¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¡2990±ß
¡¦¥Õ¥ì¥¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡2990±ß
¢¡¢§¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥È¥é¥¦¥¶¡¼
¡¡¤Þ¤º¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥È¥é¥¦¥¶¡¼¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¥È¥é¥¦¥¶¡¼¤È¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ºî¤ê¡£ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥ì¡¼¥è¥ó¤È¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤Îº®ËÂÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥è¥ó¤¬º®ËÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆß¤¤¥Ä¥ä¤¬½Ð¤Æ¡¢°Â¤Ã¤Ý¤µ¤Ï³§Ìµ¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÍî¤Á´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤ì¤¤¤Ë½Ð¤ëÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡È´·²¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿þ¾å¤²¤Ï¿ä¾©
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥è¥ó°Ê³°¤â²½³ØÁ¡°Ý¤Ê¤Î¤ÇÀöÂõ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½À¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤ß¡£¥¹¥ê¥à¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¿þ¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤³¤È¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¿þ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¡¢È´·²¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿þ¾å¤²¤Ï¿ä¾©¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥½¡¼¥ë¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥½¡¼¥ë¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º¤Ç¥½¡¼¥ë¤Ï¸üÄì¤Î¥·¥ã¡¼¥¯¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¼çÎ®¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤¦¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï³×·¤¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ì¥ó¥°¥¹¤¬Ä¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÃåÍÑ²ÄÇ½
¡¡ÁÇºà¤Ï¹çÈé¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤À¤È¤«¤Ê¤êËÜ³×¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Éý¤ÏºÙ¤á¤Ê½ÄÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¤¬Ä¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿þ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌäÂê¤Ê¤¯ÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¡¼¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤á¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£³×·¤¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎGU¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÜ³×¸«¤¨¤¹¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£
¢¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¥¹¥Ã¥¥ê
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤¯¤ÆÇö¤¤¥í¡¼¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Çö¤á¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿·Á¡£ºÙ¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Õ¤«¤Õ¤«¤È¤¢¤ë¤Î¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍú¤¿´ÃÏÆÃ²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óYoutuber¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡GU¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö½Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î·æºî¡×
¡¡º£²ó¤ÏGU½Õ¤Î¿·ºî¤«¤é¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò5ÅÀ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À´¨¤¤¤«¤é½ÕÊª¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥È¥é¥¦¥¶¡¼¡¡2990±ß
¡¦¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥½¡¼¥ë¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º¡¡2990±ß
¡¦¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¡1990±ß
¡¦¥µ¥Æ¥ó¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¡2990±ß
¡¦¥Õ¥ì¥¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡2990±ß
¢¡¢§¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥È¥é¥¦¥¶¡¼
¡¡¤Þ¤º¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥È¥é¥¦¥¶¡¼¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¥È¥é¥¦¥¶¡¼¤È¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ºî¤ê¡£ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥ì¡¼¥è¥ó¤È¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤Îº®ËÂÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥è¥ó¤¬º®ËÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆß¤¤¥Ä¥ä¤¬½Ð¤Æ¡¢°Â¤Ã¤Ý¤µ¤Ï³§Ìµ¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÍî¤Á´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤ì¤¤¤Ë½Ð¤ëÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡È´·²¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿þ¾å¤²¤Ï¿ä¾©
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥è¥ó°Ê³°¤â²½³ØÁ¡°Ý¤Ê¤Î¤ÇÀöÂõ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½À¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤ß¡£¥¹¥ê¥à¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¿þ¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤³¤È¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¿þ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¡¢È´·²¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿þ¾å¤²¤Ï¿ä¾©¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥½¡¼¥ë¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥½¡¼¥ë¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Á¥í¥ê¥¢¥ó¥·¥å¡¼¥º¤Ç¥½¡¼¥ë¤Ï¸üÄì¤Î¥·¥ã¡¼¥¯¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¼çÎ®¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤¦¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï³×·¤¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ì¥ó¥°¥¹¤¬Ä¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÃåÍÑ²ÄÇ½
¡¡ÁÇºà¤Ï¹çÈé¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤À¤È¤«¤Ê¤êËÜ³×¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Éý¤ÏºÙ¤á¤Ê½ÄÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¤¬Ä¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿þ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌäÂê¤Ê¤¯ÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¡¼¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤á¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£³×·¤¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎGU¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÜ³×¸«¤¨¤¹¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£
¢¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¥¹¥Ã¥¥ê
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤¯¤ÆÇö¤¤¥í¡¼¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Çö¤á¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿·Á¡£ºÙ¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Õ¤«¤Õ¤«¤È¤¢¤ë¤Î¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍú¤¿´ÃÏÆÃ²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£