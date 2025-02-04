iLiFE!¡¦ÆáÍö¤Î¤É¤«¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ØËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÙÈ¯Çä¡¡È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖiLiFE!¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆáÍö¡Ê¤Ê¤é¡Ë¤Î¤É¤«¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤¬2·î6Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆáÍö¤Î¤É¤«¤Î¿ð¡¹¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¼Ì¿¿²È¡¦º´ÆâÀµ»Ë»£±Æ¤Ë¤è¤ë2024Ç¯²Æ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¿ôÆü´Ö¤ÎµÏ¿¡£10Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤ëÆáÍö¤Î»Ñ¤ò¡¢Ã¸¡¹¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂçÀÚ¤Ë»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ìó3Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢iLiFE!¤Ø¤Î²ÃÆþÈ¯É½Á°¤Î〝²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤18ºÐ¤Î¾¯½÷〟¤Î½Ö´Ö¡£É½»æ¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÁ°¤ËÉº¤¦ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÊ¸¤ËÊ£¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÆáÍöËÜ¿Í¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÆáÍö¤¬¤³¤Ü¤·¤¿°ì¸À¤«¤é¡£¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ÆáÍö¤Î¤É¤«¤Î〝±Ê±ó¤Ê¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ〟¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2·î9Æü¡Ö½ÂÃ«CAST.¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÂÄê¿ô¤Ë¤ÆÅöÆü·ô¤òÈÎÇäÍ½Äê¡Ê¢¨¡Ë¡£ÈÎÇä¾õ¶·¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ô¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¢¤ê¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ô¼ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇäÀÚ¤ì¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë