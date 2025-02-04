Ëè·îµëÎÁ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â©»Ò¡£Âå¤ï¤ê¤Ë´ÉÍý¤·¤¿¤é¡ÖÌ¾µÁÍÂ¶â¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡Ä¡©
¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Îºâ»º¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Î¤È¤
Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¿Æ¸¢¤ò»ý¤ÄÊý¤¬»Ò¤É¤â¤Îºâ»º¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Îºâ»º´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì±Ë¡Âè818¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀ®Ç¯¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤»Ò¤Ï¡¢ÉãÊì¤Î¿Æ¸¢¤ËÉþ¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
À®¿Í¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Îºâ»º¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤ÏËÜ¿Í¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¤Æ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¿Æ¤Ç¤â¾¡¼ê¤Ë´ÉÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¾¤ËÀ®¿ÍºÑ¤ß¤Î»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ò¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÌ¾µÁÍÂ¶â¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¸ýºÂ¤¬Ì¾µÁÍÂ¶â¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
»Ò¤É¤â¤Î¸ýºÂ¤¬Ì¾µÁÍÂ¶â¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤ÏÌ¾µÁ¿Í¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëºâ»º¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¸ýºÂ¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¶â³Û¤¬Â£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÎµëÎÁ¤òÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍÂ¤«¤ê¡¢»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯Ìó200Ëü±ß¤º¤Ä¸ýºÂ¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢5Ç¯¸å¤Ë1000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¸ýºÂ¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢1000Ëü±ß¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸ýºÂ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤Ï¿Æ¤Îºâ»º¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ìÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â£Í¿ÀÇ¤äÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¸ýºÂ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¯¤é¡©
º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ç¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Î¸ýºÂ¤òËÜ¿Í¤ØÊÖ¤·¤¿¤È¤¤ÎÀÇ³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ò1000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇËÜ¿Í¤ØÊÖ¤·¤¿
¡ü¸ýºÂ¤òÊÖ¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Û¤«¤ÎÂ£Í¿¤Ï¤Ê¤¤
¡ü»Ò¤É¤â¤ÏÀ®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤À¤È¡¢²Ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤Ç¤¹¡£Â£Í¿ÀÇ¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü¤Ç¤¢¤ë110Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤Æ¤«¤éµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢890Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ø¿Æ¤¬Â£Í¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Î¶â³Û¤¬890Ëü±ß¤Î¤È¤¤ÎÀÇÎ¨¤Ï30¡ó¡¢¹µ½ü³Û¤Ï90Ëü±ß¤Î¤¿¤á¡¢Â£Í¿ÀÇ³Û¤Ï177Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬´ÉÍý¤»¤º¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Þ¤º¡¢Ì¾µÁÍÂ¶â¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¤ª¶â¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë´ÉÍý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬´ÉÍý¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤ª¶â¤Î°·¤¤¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶âÁ¬´ÉÍý¤ò¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÍ×¤ÊÈñÍÑ¤òºï¤Ã¤ÆÃù¶â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¤¬²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À®¿ÍºÑ¤ß¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤ª¶â¤Ï¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
´ðËÜÅª¤Ë¡¢¿Æ¤ÏÀ®¿Í¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Îºâ»º´ÉÍý¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤äÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤é»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Ë¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶âÁ¬´ÉÍý¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¿Æ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
e－Gov¥Ýー¥¿¥ëË¡Îá¸¡º÷ Ì±Ë¡¡ÊÌÀ¼£Æó½½¶åÇ¯Ë¡Î§ÂèÈ¬½½¶å¹æ¡Ë Âè»ÍÊÔ ¿ÆÂ² Âè»Í¾Ï ¿Æ¸¢ Âè°ìÀá ÁíÂ§ ÂèÈ¬É´½½È¬¾ò¡Ê¿Æ¸¢¼Ô¡Ë¡¢ÂèÈ¬É´Æó½½»Í¾ò¡Êºâ»º¤Î´ÉÍýµÚ¤ÓÂåÉ½¡Ë¡¢ÂèÆóÀá ¸å¸«¤Îµ¡´Ø Âè°ì´¾ ¸å¸«¿Í ÂèÈ¬É´»Í½½»°¾ò¡ÊÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¤ÎÁªÇ¤¡Ë
¹ñÀÇÄ£ ¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥µー¡Ê¤è¤¯¤¢¤ëÀÇ¤Î¼ÁÌä¡Ë No.4408 Â£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¤ÈÀÇÎ¨¡ÊÎñÇ¯²ÝÀÇ¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー
´Æ½¤¡§¹â¶¶ÍÇÉ×
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー