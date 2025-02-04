ÆüËÜ¤Ç¤ÏSSA¤Ç2days¡¢BLACKPINK ¥¸¥¹¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ£·ÅÔ»Ô¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
¥¸¥¹¡ÊBLACKPINK¡Ë¤¬¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥¹¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÆüËÜ¿©¤ò´®Ç½!?
½êÂ°»öÌ³½êBLISSOO¤Ï2·î14Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3·î¤Ë¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢£·ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¡¢¡Ö2025 JISOO ASIA TOUR¡§ "LIGHTS, LOVE, ACTION!"¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
2·î14Æü¤Ë¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMORTAGE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¸¥¹¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶è¡¦À¶ß¬¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¥°¡¦¥Á¥ç¥ó¥À¥à¡ËCGV¤Ç2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò½é¸ø³«¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥½¥í¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¿¥¤¡¢ÆüËÜ¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£
¥¸¥¹¤Ï¸½ºß¡Ö2025 JISOO ASIA TOUR¡§ "LIGHTS, LOVE, ACTION!"¡×¤Î±é½Ð¤È¹½À®¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¸¥¹¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¡È°¦¤Î¥«¥±¥é¡É¤ò½¸¤á¤Æ°ì¤Ä¤Î¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤ò´°À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØAMORTAGE¡Ù¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç°¦¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖAMOR¡×¤È¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤Î¼êË¡¤ÇÆâÌÌ¤ÎÎ¹¤ò¥¸¥¹¤À¤±¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌÜÀþ¤Ç²ò¤Êü¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï3·î17Æü¡¢18Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 JISOO ASIA TOUR¡§ "LIGHTS, LOVE, ACTION!" in Tokyo¡×¤Ë¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥¸¥¹¤¬2016Ç¯BLACKPINK¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤¢¤ê¡¢BLACKPINK¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤êºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥¸¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMORTAGE¡Ù¤Ï¡¢2·î14Æü14»þ¤Ë²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¡Ø2025 JISOO ASIA TOUR¡§ ¡ÈLIGHTS, LOVE, ACTION!¡É in Tokyo¡Ù
Æü»þ¡§2025Ç¯ 3·î17Æü(·î) ³«¾ì16¡§30 ³«±é18¡§00¡¡2025Ç¯ 3·î18Æü(²Ð) ³«¾ì16¡§30 ³«±é18¡§00
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¼çºÅ¡§2025 JISOO ASIA TOUR ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¥Á¥±¥Ã¥È¡§»ØÄêÀÊ 15000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÀÊ 33000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä
ÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¡Á2025Ç¯2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä
ÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¡Á2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
¡þ¥¸¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¸¥¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£BLACKPINK¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÍ¥²í¤ÊÈþËÆ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ç§¤á¤ë¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¡£