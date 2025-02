【ハーマイオニー 朝霞の誓いVer.】2026年1月 発売予定価格:29,700円

海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「ハーマイオニー 朝霞の誓いVer.」を2026年1月に発売する。価格は29,700円。

本製品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するロイヤルネイビー所属のダイドー級「ハーマイオニー」のケッコン衣装「朝霞の誓い」姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

純白のケッコン衣装に身を包み、岩場に腰かける彼女を見事に立体化しており、灰色にも見える特徴的な長い髪の毛や、風になびくベールも細やかに表現されているほか、一部透明感がある表現が施された衣装にも注目なフィギュアとなっている。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「ハーマイオニー 朝霞の誓いVer.」

塗装済み完成品 スケール:1/6スケール サイズ:全高 約210mm(台座含む) 素材:PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.