¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¿·º§Áá¡¹ºÊ¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤ë¥Ü¥±¤â¡Ö·ëº§¤·¤Æ¥×¥é¥¹¡×¡¡¼«¤é¶Ã¤¤¤¿¡ÈÊÑ²½¡É¤â
1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤¬¡¢3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤ì¤ß¤¿¡©¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ëº§¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¡ÊA¡Ë¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡ÊB¡Ë¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£À¹»³¤Ï¡ÖA¡×¤ò¤¢¤²¤¿¡£
À¹»³¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢ºÊ¤ò¡È¥Þ¥Þ¡É¸Æ¤Ó¡£ÁêÊý¥ê¥ê¡¼¡Ê40¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ëº§¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÊ¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢»Ò¶¡¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÌ¾NG¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤âÁý¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤´²ÈÂ²¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö´²ÍÆ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Í¡£±ü¤µ¤Þ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Ê¤¢¤«¤ó¡£·Ý¿Í¤Î¡×¡£¤½¤ó¤ÊºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤À¤¬¡¢¿·º§Áá¡¹¡¢·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö1²ó¡¢ËÍ¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥±¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¡¡ÆâÆ£Å¯Ìé»÷¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡Ù¤Ã¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¡×
É×¿Í¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·ëº§¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
À¹»³¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡Ê·ëº§¤·¤Æ¡Ë¿ô¥«·î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£²¿¤È¤«¥â¥Æ¤ë¼êÃÊ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Á¡Ù¤Ç»Ï¤á¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·ëº§¸å¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡Öº§°ùÆÏ¤ËÌ¾Á°½ñ¤¤¤Æ¡¢Ìò½ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢ÀÒ¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÀÍß¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤Î¸½¾Ý¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤«¤¬¡¢°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£