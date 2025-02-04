¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¿·¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤â
¡¡¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤è¤ê¡¢¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤Ë¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¿·¥°¥Ã¥º¤¬Æó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡£¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤Ë¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖCaribou¡×¤ÎÃ¦Ãå¼°¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï2·î9Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡ÎÅß¡Ï¡ÓCOSPA(¥³¥¹¥Ñ)¥Öー¥¹¤Ê¤É¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏCOSPA(¥³¥¹¥Ñ)WEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿Æó¼¡¸µ¥³¥¹¥ÑÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï°ìÈÌÈÎÇäÊ¬¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë