¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¹µ¤¨GK¥é¥Þ¥¤¤ò³ÍÆÀ¡¢º£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï3Æü¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍGK¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¡¦¥é¥Þ¥¤(23)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯È¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥½¥Ü·Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÇU-20¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Îò¤Î¤¢¤ë¥é¥Þ¥¤¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤é¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï41ºÐGK¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Ï¥°¥ì¥´¡¼¥ë¡¦¥³¥Ù¥ë¤¬ÀµGK¤òÌ³¤á¤ë¤¬¥ß¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢Íèµ¨¤Ï¥é¥Þ¥¤¤¬¥³¥Ù¥ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥³¥½¥Ü·Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÇU-20¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Îò¤Î¤¢¤ë¥é¥Þ¥¤¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤é¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï41ºÐGK¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Ï¥°¥ì¥´¡¼¥ë¡¦¥³¥Ù¥ë¤¬ÀµGK¤òÌ³¤á¤ë¤¬¥ß¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢Íèµ¨¤Ï¥é¥Þ¥¤¤¬¥³¥Ù¥ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£