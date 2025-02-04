¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´Ý»³ÏÂ°ê³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ë²­Æì¡¦±ºÅº¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÈá»´¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Âè2¥¯¡¼¥ë½éÆü¤Î4Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡£ÅêµåÎý½¬Ãæ¤ÎÅê¼ê¤Îµå¤ËÌÜ¤ò´·¤é¤¹¡Ö¥È¥é¥Ã¥­¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡ÈÈá·à¡É¤Ïµ¯¤­¤¿¡£

¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÏÆ¤Î¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤ÎÊµ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¼þ°Ï¤Ï°­½­¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£°Û½­¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¹²¤Æ¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î³°¤Ø¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤¯¤Ã¤»¡¼¡ª¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¡¢´Ý»³ÏÂ¤â¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¦¥ó¥Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤ó¤Î¡©¥à¡¼¤µ¤ó¡ÊÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ë¤Ë¤â¡È½­¤¤¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤·¡Ä¡£¥Þ¥¸¤ÇºÇ°­¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥±¥Ä¤È¥Ö¥é¥·¤ò¼ê¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÌá¤Ã¤ÆÁÝ½ü¡£¡È¥Õ¥ó¡É¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¥¦¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¤Î¤Ò¤È¥Í¥¿¡¢¤Ç¤­¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ú¤­¤Ä¤Ã¤¿¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡