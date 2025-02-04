¥¹¥Ñー¥º¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ýー¥ë¤¬¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»²Àï¤«¡©
¡¡2·î15Æü¤«¤é17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤«¤é16Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2025¡×¤Ï¡¢15Æü¤Î¡Ö2025 ¥«¥¹¥È¥íー¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¥º¡×¡¢17Æü¤Î¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2025¡×¤Î¥í¥¹¥¿ー¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢16Æü¤Î¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥µ¥¿¥Çー¥Ê¥¤¥È¡×¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï¸ø¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1·î28Æü¤Ë¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬½Ð¾ì¤ò¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿4Áª¼ê¤òÊóÆ»¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥ëー¥ー¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤È¥Þ¥¿¥¹¡¦¥Ö¥¼¥ê¥¹¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡Ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óJr.¡Ê¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß2Ï¢ÇÆÃæ¤ÇÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆÃ£À®¤¬¤«¤«¤ë¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¡Ê¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¹¥Ñー¥º¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ýー¥ë¤¬¡Ö¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ø»²Àï¤¹¤ë¤È3Æü¤ËNBA¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥¤¥ó¥ºµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²áµî3Ç¯´Ö¡¢¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Áー¥à¤¢¤ë¤¤¤Ï·»Äï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾Æ±»Î¤Ê¤É¤¬3¿Í¤Ç¥Áー¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢3¥Áー¥à¤Ç¥Ñ¥¹¤ä¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ë¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¿·¿Í²¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Î¥í¥¹¥¿ー¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢3Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÊ¿¶Ñ24.6ÆÀÅÀ10.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.7¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î4.0¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥Þー¥¯¡£°ìÊý¤Î¥Ýー¥ë¤Ï39ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¥¥ã¥ê¥¢20¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò¥×¥ìー¤¹¤ë¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥´¥Ã¥É¡É¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ9.5ÆÀÅÀ4.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8.2¥¢¥·¥¹¥È1.3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ñー¥º¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ëÎ¾Áª¼ê¤¬¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ø»²Àï¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸ø¼°È¯É½¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½éÁª½Ð¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î¹¥¥×¥ìー½¸¡ª