ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë·ã¥ì¥¢Î¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¡ª¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¬¤¯
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ø¤Î¡Öº¹¤·Æþ¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤é¡¢Ãæ¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤¬¡ª·ã¥ì¥¢Î¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡¡½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤«¤é´î¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÎëÌÚ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤é¡¢Ãæ¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤¬¡ª·ã¥ì¥¢Î¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡¡½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤«¤é´î¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÎëÌÚ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£