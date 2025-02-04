¡Ö¼«ºî¤ÎÇúÃÆ¤ò½àÈ÷Ãæ¡¢¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¡×¡È¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡É¤òÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿´Ú¹ñ¿Íµ¤¹Ö»Õ¤ËÇúÃÆ¥Æ¥íÍ½¹ð
´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡Ø¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡Ù¤Ë¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ»Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥®¥ë»á¤¬¡¢ÇúÃÆ¥Æ¥í¤ÎÍ½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÏÎò»Ë¾åºÇ°¤Î½¸ÃÄ¤À¡×¥Á¥ç¥ó»á¤¬ÈãÈ½
¥Á¥ç¥ó»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯È¿ÂÐ½¸²ñ¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢ÇúÃÆ¥Æ¥í¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
2·î4Æü¡¢µþµ¦ËÌÉô·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÁÜºº2²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Æü23»þº¢¡¢¥Á¥ç¥ó»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²Ö¤è¤ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥®¥ë¡×¤Î±ÇÁü¤Ë¡Ö¼«ºîÇúÃÆ¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥®¥ëÀèÀ¸¤Î¡Ø°ìÁÝ¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö20Ç¯¡¢Ã»¤¤¤è¤¦¤ÇÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤â½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
³ºÅö¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó»á¤¬2·î1Æü¤Ë³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë±Ø¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤òÄÉÀ×Ãæ¤À¡£
·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÈÈ¹ÔÂÐ¾Ý¤ä¾ì½ê¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¥°¡¼¥°¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤ÎÄÉÀ×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¼õ¹ÖÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ê°Õ¸«¤ò¶¯¤¯¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó»á¤ÏºÇ¶á¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¸ø³«»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·»Ï¤á¤¿¡£
Èà¤Ï1·î19Æü¤ËYouTubeÆ°²è¤Ç¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤Îº®Íð¤ÏÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬ÌµÇ½¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1·î25Æü¤Ë¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯È¿ÂÐ½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Èó¾ï²ü¸·Îá¤ÎÀë¸À¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬¥Á¥ç¥ó»á¤ò¡Öµõµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¡×¤È¤·¤Æ¥°¡¼¥°¥ë¤ËÄÌÊó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤µ¤é¤Ë²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤Ï¹ðÈ¯Ä¾¸å¤Ë¡ÖÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬¹ðÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Î¥µ¥â¡ÊâºÉðîë¸µÂçÅýÎÎ¤ò°¦¤¹¤ë²ñ¡Ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é»ä¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ï¶Ëº¸¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶¯¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î2Æü¤Ë¤Ï¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï¹ñ²È¤È¹ñÌ±¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤·¤«¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤¡¢Îò»Ë¾åºÇ°¤Î½¸ÃÄ¤À¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤Î¡È²á·ã²½¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄË²÷¤À¡×¤È»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ¶È¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÇúÃÆ¥Æ¥íÍ½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¸·½Å¤Ê½èÈ³¤òË¾¤à¡×¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÇúÃÆ¥Æ¥í¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¼Ç÷¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ç»¿ÈÝ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇúÃÆ¥Æ¥íÍ½¹ð¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÄ¶¤¨¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸ÉôO¡Ë