米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は1月30日(米国時間)、「CISA Releases Fact Sheet Detailing Embedded Backdoor Function of Contec CMS8000 Firmware|CISA」において、Contec Medical Systemsの医療用患者モニタリング装置からバックドアを発見したと報じた。このバックドアは患者データを密かに送信し、ファイルをダウンロードして実行することが可能とされる。CISA Releases Fact Sheet Detailing Embedded Backdoor Function of Contec CMS8000 Firmware|CISA