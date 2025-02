ASH DA HEROが、1月31日にデジタルリリースした1stコンセプトアルバム『New Chapter』を引っ提げた<ASH DA HERO LIVE 2025 “New Chapter”>をZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催した。チケットは完売し、革新的なミクスチャーロックサウンドを実現したアルバム楽曲がライブでどう化けるのか、ロックファン達のバンドへの期待値の高さがうかがえた。2024年はメンバーの脱退という出来事を乗り越え、計5か国を回る充実の海外公演を経て、バンドとして一回りも二回りもスケールアップしたASH DA HERO。この日のライブは「令和最強のロックバンド」の真価と進化を発揮する素晴らしいものとなった。

◆セットリストSE. New ChapterM1. VANDALISMM2. Break FreeM3. Get AwayM4. DAIDARAM5. 〜SESSION part〜M6. New RevolutionM7. 反抗声明M8. WARAWARAM9. ラングラービートM10. Super Sonic (WANI & Dhalsim)M11. Tengu (Sato & Dhalsim)M12. New era (Dhalsim)M13. Rockstar (ASH & Dhalsim)M14. NonfictionM15. STARTING OVER feat.伊藤昌弘M16. MANIFESTO feat.小笠原仁M17. Beast ModeM18. オクターヴM19. JudgementM20. YELLOW FEVER DANCEM21. ボタニカル・ダンス・クラブM22. ブラッパ!!M23. MeteoraM24. EverythingM25. PARADEM26. Prologue(2025ver.)