ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、パーク史上初、『映画ドラえもん』の世界が体験できる4Dアトラクションが期間限定で登場!

『映画ドラえもん』シリーズ45周年記念最新作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の公開記念アトラクション『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』がオープン。

今回は、そんな『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』モチーフのフードメニューをまとめて紹介☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』公開記念アトラクション『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』フードメニュー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日:2025年2月13日(木)

1980年にスタートし、2025年に記念すべき45周年を迎える、日本を代表する国民的人気キャラクター「ドラえもん」の映画シリーズ。

現在に至るまで世代を超えて愛され続け、お子さんから大人まで多くの人々に感動と興奮を与えてくれました。

また、2025年3月7日(金)公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、絵に描かれた壮大な中世ヨーロッパの世界に飛び込み、ドラえもんとのび太たちが大冒険を繰り広げるハラハラドキドキのスリルあふれる作品です。

今回ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、小さなお子さんから大人まで、家族が一緒に体験できる 4Dアトラクションに『映画ドラえもん』をイメージしたオリジナル作品が初登場!

今回はそんな『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』デザインのフードメニューを紹介☆

スタジオ・スターズ・レストラン

「スタジオ・スターズ・レストラン」では家族みんなで楽しめるかわいいメニューが登場!

絵かきドラえもんのふわとろオムレツ&ハンバーグプレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

映画最新作のテーマである“アート”を表現した、絵筆でドラえもんが楽しくお絵描きしている「絵かきドラえもんのふわとろオムレツ&ハンバーグプレート」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ホワイトソースのオムレツと、トマトソースのハンバーグがメインの大満足のセットで、レストランでも映画と同様の胸が弾むワクワクドキドキを味わえます。

のび太のらくがき?!ダブルカレープレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

のびのびと落書きを楽しむのび太をイメージしたあいがけカレープレート「のび太のらくがき?!ダブルカレープレート」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

一皿で2つの味のカレーが楽しめる欲張りメニューです。

ドラえもんたちといっしょにお絵かき!キッズプレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

お子さまの大好きなドラえもんのミニまんやチョコペンでお絵描きを楽しめるタルトが付いた「ドラえもんたちといっしょにお絵かき!キッズプレート」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ドラえもんのわくわく! チョコ&ぶどうパフェ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

カラフルなチョコとぶどうのパフェ「ドラえもんのわくわく! チョコ&ぶどうパフェ」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ドラえもんのカラフルペイント・レアチーズケーキ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

彩画のようなアートなチーズケーキ。

フードカート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

フードカードでは、気軽に楽しめるメニューを提供☆

ドラえもん チュリトス 〜あんバター〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売場所:シネマ 4-D ストア前フードカート

ドラえもんをイメージしたカラーと象徴となる鈴がトッピングされたかわいいチュリトス。

あんバター味です。

ドラえもん ボロネーゼ&チーズまん

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売場所:シネマ 4-D ストア前フードカート

ドラえもんのまんまるおなかをイメージしたかわいいまん。

ボロネーゼとチーズが入っています☆

絵かきドラえもんのポップコーンバケツ

大人気のポップコーンバケツが、映画を象徴する絵筆を持って登場!

こちらで詳しく紹介しています☆

“空気クレヨン”や4Dアトラクションオリジナルのひみつ道具も登場する、パーク史上初となる『映画ドラえもん』の4Dアトラクション。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』公開記念アトラクション『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』は、2025年2月14日オープンです☆

