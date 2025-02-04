¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×ÇÛ¹ç¤ÎÌôÍÑ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØÌôÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à¡Ù
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥·¥ï²þÁ±¤ÈÈþÇò¢¨1¤ò³ð¤¨¤ëÈþÍÆ±Õ¡ØÌôÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØÌôÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à¡Ù
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§20g¡¡5,940±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥·¥ï²þÁ±¤ÈÈþÇò¢¨1¤ò³ð¤¨¤ëÈþÍÆ±Õ¡ØÌôÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¡ØÌôÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à¡Ù¤Ï¡¢Í¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÏÂ´Áº®¹ç¥¨¥¥¹5¼ï¡Ì¥«¥ó¥¾¥¦ÍÕ¥¨¥¥¹¢¨1¡¢¥È¥¦¥¥¨¥¥¹(1)¢¨1¡¢¥¹¥¤¥«¥º¥é¥¨¥¥¹¢¨1¡¢¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¥¨¥¥¹¢¨1¡¢¥Ñ¡¼¥ë(¿¿¼î)¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¢¨1 ¢¨3¡Í¤òÇÛ¹ç¡£
¥·¥ï¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤éÈþÇò¢¨2¤ò³ð¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤À¥Ï¥ê¤Ä¤äÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ï²þÁ±¤âÈþÇò¤â¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤âÍß¤·¤¤¤Ê¤ÉËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡ý¥·¥ï¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤éÈþÇò¢¨2¤â¤Ç¤¤ë¡¢Í¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×ÇÛ¹ç¤Î°åÌôÉô³°ÉÊÈþÍÆ±Õ¡£
¡Ú¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤È¤Ï¡Û
¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB3¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¥·¥ï¤ò²þÁ±¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°ÈþÇò¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢5¼ï¤ÎÏÂ´Áº®¹ç¥¨¥¥¹¡Ì¥«¥ó¥¾¥¦ÍÕ¥¨¥¥¹¢¨1¡¢¥È¥¦¥¥¨¥¥¹(1)¢¨1¡¢¥¹¥¤¥«¥º¥é¥¨¥¥¹¢¨1¡¢¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¥¨¥¥¹¢¨1¡¢¥Ñ¡¼¥ë(¿¿¼î)¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¢¨1¢¨3¡Í¤òÇÛ¹ç¡£
½á¤¤¤È¥Ï¥ê¡¢ÃÆÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑÊýË¡¡ä
²½¾Ñ¿å¡¢ÊÝ¸î(¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤Ê¤É)¤Î¸å¡¢ÌÜ¸µ¤ä¸ý¸µ¡¢³Û¤Ê¤É¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ËÅ¬ÎÌ¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÌôÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à¡Ù ¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼
ÈÎÇäÌ¾¡§HABA ÌôÍÑ ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à
¢¨1¡¡ÊÝ¼¾À®Ê¬
¢¨2¡¡¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òÍ½ËÉ
¢¨3¡¡²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥ó¥¥ª¥ê¥ó±Õ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×ÇÛ¹ç¤ÎÌôÍÑ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØÌôÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥ê¥ó¥¯¥ë¥»¥é¥à¡Ù appeared first on Dtimes.